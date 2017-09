Rafa Nadal: "No estoy del todo satisfecho"

El tenista español Rafael Nadal pasó ayer a octavos de final frente al argentino Leonardo Mayer en el Abierto de Estados Unidos, pero se mostró crítico con los tres partidos que le han llevado a clasificarse. Pablo Carreño superó al canadiense Denis Shapovalov por 7-6 (2), 7-6 (4) y 7-6 (3) y Feliciano López cayó ante Federer (6-3, 6-3 y 7-5).

"No estoy del todo satisfecho, creo que podría haber jugado mejor de lo que lo he hecho, pero he ido a más", resumió Nadal en rueda de prensa tras su victoria sobre Mayer, a quien le costó más de tres horas derrotar.

"Había entrenado mucho mejor la semana previa de lo que he competido esos tres partidos, pero no es menos cierto que he competido bien, he luchado en todo momento y he mantenido la concentración", resolvió.

El mallorquín admitió que el partido con Mayer se había "complicado mucho" pero recordó haber creado veinticinco oportunidades de punto de break y dijo que no se puede "obviar" que gracias a ellos el encuentro "cambia por completo".

"La diferencia entre hoy y el otro día es sustancial, he jugado mucho mejor, me he generado muchísimas mas oportunidades con un rival que saca mucho mejor que el del otro día, que es un rival de nivel".

Nadal aseguró estar feliz por no haberse "desesperado cuando había motivos más que de sobra", después de fallar trece intentos de break point, y sobre todo, por haber "ganado un partido que en un momento estaba complicado".

"Había un momento que no era capaz de jugar un break point adecuadamente", admitió el tenista, para quien no convertir esas oportunidades en puntos supone una acumulación de "nervios y estrés".

"El partido de hoy confío en que haya sido punto de inflexión, un buen punto de partida, porque después de hacer el break mi drive ha empezado a ir mejor y he empezado a tirar golpes ganadores paralelos", señaló.

No obstante, el cabeza de serie de este Grand Slam ve necesario "apuntalar" su confianza con el drive: "Aún me moveré mas rápido y seré capaz de producir esa sensación de rodillo que me hace tener opciones de competir al más alto nivel".

Respecto a su adversario en la cuarta ronda, el ucraniano Alexandr Dolgopolov, 68 del mundo, destacó que tiene un "talento importante y viene jugando bien" en sus últimos encuentros. "A nadie le gusta jugar contra un rival así", añadió el tenista mallorquín.