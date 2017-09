Borja Jiménez: "Nadie pensaba comenzar así la temporada"

El técnico del Rápido de Bouzas, Borja Jiménez, no podía ocultar al finalizar el encuentro la satisfacción por el resultado final. "Está claro que a ninguno de nosotros se nos pasaba por la cabeza empezar así la temporada", apuntó el técnico del Rápido. "Es verdad que hay mucho trabajo detrás de estas tres victorias, pero más que los tres triunfos me importan las sensaciones, el compromiso, la ilusión del grupo y los nueve puntos que, al final, es lo que vale, no tanto la clasificación, sino que hasta los cuarenta y cinco ya faltan menos".

Sobre el partido ante el Gimnástica, Borja apuntó que "hemos salido bien al partido, hemos sido capaces de adelantarnos. A raíz de ese primer gol nos relajamos, nos confiamos y nos sentimos a disgusto. Ellos nos empatan, tenemos ahí quince, veinte minutos de dudas en donde ellos nos dominan. Sí que es cierto que en la segunda parte, reforzando el centro del campo con tres por dentro, con la entrada de Yago el equipo se ha sentido cómodo, capaz de ganar esos segundos balones, de apretar más arriba. Habíamos tenido alguna ocasión antes con Caba, con Carnero y al final en una acción de balón parado hemos logrado los tres puntos". La estrategia está jugando un papel importante en este Rápido. "Es cierto", prosiguió Borja, "que esta temporada tenemos buenos lanzadores, muy buenos rematadores. Hay que trabajar diferentes movimientos, pero ahora están entrando y seguro que vienen momentos de la temporada en donde no entran y ahora hay que aprovechar. Forma parte del juego y es una manera muy bonita de conseguirlo". El técnico se despidió diciendo que es importante que "Carnero se sienta jugador de Segunda B".