El Barça bombardea al Obra

El Memorial Quino Salvo, dejó varios mensajes que no deben caer en saco roto y merecen una profunda reflexión. Los aficionados volvieron a demostrar, por enésima vez, que quieren baloncesto masculino. Ahora solamente falta que desaparezcan los egos y se piense como un bloque, porque si no, seguiremos exactamente igual.

El Monbus Obradoiro se ha convertido en un fijo en este memorial. Además de la relación que tuvieron con Quino, en As Travesas se encuentran como en casa. En los momentos complicados la grada tiró del equipo, que estuvo a punto de darle la vuelta al marcador. Al final no fue posible.

Para los aficionados, el de ayer fue el primer partido que pudieron ver con la nueva regla de los pasos de salida. Costó hacerse al cambio, y de hecho se escucharon algunas protestas en los primeros minutos de juego. Lo cierto es que es una norma que ayuda al espectáculo, aunque se necesitará un tiempo de adaptación.

El partido fue intenso, con un marcador alto gracias, en parte, a las constantes rotaciones de jugadores, que acusaron el inicio del trabajo -no podemos olvidarnos que llevan poco más de quince días de entrenamiento-. Durante muchos momentos se pudo ver a varios jugadores pidiendo cambio para recuperarse y eso que no hacía un día excesivamente caluroso, aunque la falta de aire acondicionado en As Travesas aumentó considerablemente la temperatura.

Empezó bien el equipo santiagués, que logró recuperar un par de balones para salir a la contra. El Barcelona parecía más perdido. Tomic tomaba el mando bajo los aros y Pressey asumía la responsabilidad. No tardaron demasiado tiempo en centrarse. Sito Alonso, técnico blaugrana, tenía claro que no quería tiros precipitados y buscaba jugadas largas en las que el equipo moviera el balón y pusiera en práctica lo que ha estado entrenando en estos últimos días (22-20).

En los segundos diez minutos de encuentro, el Monbus Obradoiro seguía teniendo problemas con las marcas. El Barcelona movía el balón con comodidad y aparecía Sanders, jugador al que habrá que hacerle seguimiento durante el campeonato, pues promete mucho. Las rotaciones no influyeron negativamente en el desarrollo del encuentro y al final de los primeros veinte minutos de juego el Barcelona Lassa manda en el marcador por quince puntos de diferencia, 39-54.

El tiempo de descanso le vino bien a los dos equipos pues el tercer cuarto fue el más vistoso para los aficionados que llenaron As Travesas. Buenas transiciones, buenos pases y mates fueron ingredientes suficientes para que los aficionados estallaran en aplausos y gritos de admiración. El santiagués Nemanja Radovic y el azulgrana Adrien Moerman protagonizaron los mejores momentos del encuentro, con una lucha bajo los tableros que encandiló a los aficionados. As Travesas tiró del Monbus Obradoiro y poco a poco las diferencias se fueron reduciendo. El tirón santiagués hizo frenar a los azulgranas, que pasaron por momentos de apuros.

Los últimos diez minutos de juego comenzaron bien para los jugadores del Monbus Obradoiro, que se ponían a cuatro puntos en el primer minuto de juego. Quedaba mucho partido, con un cuadro santiagués mejor en defensa y un Barcelona en donde Sanders asumía los galones ante el bajón de juego de Tomic bajo los tableros. El tiro exterior del conjunto azulgrana devolvió las cosas a su sitio, y las diferencias volvieron a los guarismos del último cuarto, 73-81 a seis minutos para la conclusión.

En los minutos finales el partido ya estaba roto y el cansancio les pasaba factura a ambos equipos, que iniciaron un carrusel de cambios que buscaban refrescar a sus jugadores. Al final victoria del Barcelona Lassa por diecisiete puntos de diferencia, que no significan nada tras quince días de entrenamiento. Lo mejor, el buen sabor de boca que dejó el memorial en los aficionados vigueses, que han dejado claras sus preferencias.