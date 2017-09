Alonso: "Habrá cambio nuevo en Singapur"

Fernando Alonso, que no acabó el Gran Premio de Italia, al tener que retirar a falta de tres vueltas su McLaren-Honda, comentó en el circuito de Monza, al ser preguntado de nuevo sobre su futuro que "McLaren quiere ganar" y que él "como miembro de este equipo", desea lo mismo.

"Toda la carrera la hicimos con problemas de cambio. En la vuelta cinco no cambiaba el coche, no podía bajar marchas, hacía algunas curvas en octava, en otras iba en cuarta... En la recta, al final, el problema ha ido a más, me han dicho de parar y pondremos un cambio nuevo en Singapur", explicó Alonso en su comparecencia ante las televisiones.