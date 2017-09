Lete Lasa: "Quino se merecía que hiciese un esfuerzo por venir"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete Lasa, no se quiso perder el homenaje que el baloncesto gallego brindó a su "amigo" y ex compañero Quino Salvo con el partido amistoso que enfrentó al Monbús Obradoiro y el FC Barcelona en el pabellón de As Travesas (Vigo).

"Quino se merecía que hiciese un esfuerzo y estuviese hoy aquí. Además de un gran amigo fuimos compañeros en el Zaragoza y él se merece esto y mucho más. Tengo que felicitar a la organización porque está siendo espectacular", comentó Lete Lasa a Efe en el descanso del encuentro.

En los prolegómenos del choque, el presidente del CSD entregó una placa conmemorativa de la segunda edición del Memorial Quino Salvo a las hijas del ex jugador y ex entrenador de varios clubes de la liga ACB, fallecido en junio del pasado año víctima de un tumor cerebral.

Lete Lasa también se refirió al gran ambiente de las gradas, con más de 4.500 aficionados: "Vigo ha demostrado que tiene hambre de baloncesto. Lo venía demostrando con el baloncesto femenino y hoy ha quedado claro que también quiere un equipo de baloncesto masculino en la elite. Vale la pena hacer un esfuerzo porque la gente lo agradecerá".