Niños, entrenadores y la familia del baloncesto gallego, en la agenda

El II Memorial Quino Salvo, que se inició con la exposición fotográfica sobre la historia del baloncesto vigués y que concluirá mañana (12.15 horas) en el Central con el Obradoiro-Barcelona, tendrá hoy una jornada trufada de actos de muy diversa naturaleza: torneo de minibasket, clinic para entrenadores y cena del baloncesto gallego.

El torneo de minibasket, dirigido a la categoría alevín, se disputa en cuatro canchas preparadas en Praza do Rei, delante del ayuntamiento. A diferencia de la anterior edición, tiene esta vez carácter competitivo. Los participantes masculinos son Novobasket Vigo, Seis do Nadal, CEIP García Barbón, Marín Peixegalego, Porriño y Salesianos; en chicas, Academia Celta, Colegio Mariano, Compañía de María, Seis do Nadal, Porriño y Salesianos. El torneo se disputa de 10.00 a 14.00 horas. La plantilla del Barcelona realizará una breve visita y todos los participantes recibirán una invitación para el Obradoiro-Barcelona.

En el pabellón de Navia se desarrollará un clinic en el que se han apuntado más de cincuenta entrenadores gallegos. Las lecciones magistrales serán impartidas por Pepe Casal, Pepe Laso, Moncho Monsalve y Sito Alonso.

La jornada sabatina se cerrará con una cena para la familia del baloncesto gallego, con más de un centenar de miembros de todas las épocas. Será en el Auditorio Mar de Vigo, a partir de las 21.30 horas