Nadal doblega con más esfuerzo del esperado al japonés Taro

Rafael Nadal, primer cabeza de serie, ya está en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos después de hacer un trabajo extra para imponerse por 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2 ante el japonés Taro Daniel, número 121 del mundo, en el partido con el que se cerró la cuarta jornada.

Nadal, que pasó por undécima vez consecutiva a la tercera ronda, necesitó dos horas y 53 minutos para vencer a Daniel, de 24 años, en el que fue el primer duelo entre ambos jugadores como profesionales.

El tenista español en la tercera ronda tendrá como rival al argentino Leonardo Mayer, número 59 del mundo, que venció por 6-7 (3), 6-4, 6-3 y 6-4 al también japonés Yuichi Sugita.

El duelo entre Nadal, de 31 años, y Mayer será el tercero que protagonicen en el circuito profesional de la ATP con marca perfecta de 3-0 del campeón actual de Roland Garros, pero será el primero desde el 2014.

Antes que Nadal pudiese ser el rival de Mayer, los miles de espectadores presentes en las gradas del Arthur Ashe vieron con perplejidad como Daniel, un gran desconocido, trataba de tú a tú al número uno del mundo, de tal manera que en el noveno juego de la primera manga conseguía el "break" que le permitía ganarla en 53 minutos.

Nadal con su resto no pudo superar el saque sólido de Daniel, que también restó muy bien y se aprovechó de la inconsistencia del tenista mallorquín con su servicio y golpes desde el fondo de la pista. Como quedó demostrado al comienzo de la segunda cuando de nuevo, en el tercer juego se lo rompió para que Daniel se pusiese con ventaja de 2-1.

Pero ahí fue todo el aguante que tuvo Nadal de permitir que un rival inferior no respetase sus galones de número uno del mundo y el actual campeón de Roland Garros comenzó a hacer su verdadero tenis de golpes precisos y demoledores desde el fondo de la pista, incluido un buen resto, y eso le permitió tomar control del ritmo de juego.

"Tengo que jugar mejor si quiero ganar a Mayer", afirmó Nadal a los periodistas al término de su partido. "Sí, he jugado con más nervios de lo habitual y no he estado con la tranquilidad con la que he estado jugando el resto del año. Esa es la verdad, y toca aceptarla y no engañarse. Eso es lo que ha pasado", admitió el actual número uno del mundo.