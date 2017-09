Un accidente de enduro descabalga a Rossi

Valentino Rossi, quien el jueves se fracturó tibia y peroné con desplazamiento mientras se entrenaba haciendo enduro, pide disculpas en una nota de prensa difundida por el equipo y espera volver pronto a subirse a la moto.

"La operación fue bien y esta mañana, cuando me he despertado, me sentía bien; me gustaría dar las gracias al equipo médico del hospital Riuniti de Ancona, en particular al doctor Raffaele Pascarella que me operó y también pedir disculpas por el accidente, del que espero volver cuanto antes sobre mi moto y daré el máximo para que sea así", señala la nota del equipo Yamaha de MotoGP.

Rossi sufrió una caída mientras practicaba enduro en la que se produjo la fractura de tibia y peroné, con desplazamiento, de la pierna derecha, la misma que se lesionó durante los entrenamientos del Gran Premio de Italia de 2010 en el circuito de Mugello que obligó a su ingreso en el Hospital Civil de Urbino, desde el que fue trasladado tras la primera asistencia al hospital Universitario Riuniti de Ancona. Allí, Rossi fue intervenido quirúrgicamente, entre las dos y las tres de la madrugada por el traumatólogo Raffaele Pascarella, director médico de la división de Ortopedia y Traumatología del citado hospital, que utilizó "tornillos y un clavo intramedular para fijar la fractura, sin mayores complicaciones".

Valentino Rossi, recibirá el alta médica "en 3 ó 4 días", según informó en rueda de prensa el doctor Raffaele Pascarella, que informó además de que Rossi tardará "entre 30 y 40 días" para recuperar la condición necesaria para volver a competir en MotoGP. El doctor explicó que el piloto de Yamaha sufrió una "fractura complicada" precisamente en la zona donde ya se había lesionado en 2010 y que, a pesar de eso, en este momento "está bien" y la operación salió perfectamente. El doctor italiano afirmó además que lo que más le impactó fue "la tranquilidad" de Rossi pese a la grave fractura.

En su anterior lesión de estas características, el piloto italiano tardó 41 días en volver a subirse a la moto, por lo que Rossi se perderá, al menos, los Grandes Premios de San Marino y Motorland Aragón, que se disputan durante el mes de septiembre y podría pensar en reaparecer para el Gran Premio de Japón, que comienza el 13 de octubre, 43 días después de sufrir este nuevo percance.