Feliciano, Bautista y Verdasco se meten en segunda ronda

La "Armada" vivió un gran arranque de jornada ayer con el debut con victoria de Roberto Bautista, Feliciano López, Fernando Verdasco y Adrián Menéndez en la primera ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, partidos que no pudieron jugarse el martes. El cambio de planes y la suspensión de partidos no sentó mal al tenis español, que tendrá un duelo de segunda ronda entre Feliciano y Verdasco, después de sus victorias ante Andréi Kuznetsov (6-4, 7-6(4), 6-7(5), 6-2) y Vasek Pospisil, respectivamente. Después de una mala gira norteamericana, el toledano sacó un gran tenis.

Feliciano se encontró con un aguerrido Kuznetsov, que plantó cara para evitar la tercera derrota ante su rival en otros tantos partidos. Sin embargo, con un buen saque y la mitad de errores no forzados (54 por 29), el español manejó un gran estreno con el leve pero del tercer set. El toledano mostró aplomo para remontar el primer parcial tras un 'break' en contra y calidad para poner el 2-0 en el 'tie-break' del segundo.

Kuznetsov se soltó y en un igualado tercer acto evitó la victoria por la vía rápida de un 'Feli' que encarriló de nuevo su triunfo con un 'break' temprano en el cuarto set. Ahora le espera un Verdasco que avanzó con la lesión del canadiense Vasek Pospisil después de apuntarse el primer set (6-2).

Por su parte, Bautista se deshizo (6-2, 4-6, 6-2, 7-6(1)) de Andreas Seppi para volver a la acción en 24 horas ante el alemán Dustin Brown.