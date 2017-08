Asensio, en boca de todo el mundo

El delantero de la selección española, David Villa, aseguró que Marco Asensio está "haciendo méritos para ser titular" después de su exhibición ante el Valencia el pasado domingo, aunque "depende del entrenador", y dejó claro que "no sería una decepción" si él no fuese titular en su vuelta a la selección tres años después.

"Asensio es un jugador espectacular. Solo hay que verle para disfrutarle. Ha tenido una evolución enorme en estos últimos meses, vamos a disfrutarlo como español durante muchos años. Está haciendo méritos para ser titular y depende del entrenador", apuntó Villa en la rueda de prensa celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Para el 'Guaje', no ser titular después de tres años de ausencia en la selección española "no sería una decepción". "Estoy viviendo unos días fantásticos. Quiero pelear por ayudar lo máximo que pueda. Llevo tres años sin venir y me lo tengo que ganar. Siempre empiezas de cero en el fútbol y ojalá pueda hacer una buena semana de entrenamientos. Decida lo que decida el 'míster' estaré al máximo", señaló.

El máximo goleador histórico de la selección con 59 goles aseveró que va a tener "el rol de siempre", que será "ayuda" y ser uno más y darlo todo "en beneficio del entrenador y de la selección para ganar a Italia".

"Lopetegui es el que decide y estoy aquí como uno más y voy a dejarme la vida para ayudar al equipo. Han llegado jugadores jóvenes que están haciendo grandes cosas. La selección tiene un potencial enorme y hay que tener paciencia. Si miras la lista, la calidad es alucinante" ", afirmó.