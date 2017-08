Lete recuerda sus días con Salvo de compañero de habitación

El secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete Lasa, acudió la pasada semana a la inauguración de la exposición fotográfica sobre la historia del baloncesto vigués, pero desprovisto del aparato institucional. Asistió como exjugador de baloncesto y amigo de Quino Salvo, que fue compañero y rival. "No me defendía a mí. Quino, en el equipo contrario, defendía más al dos o al tres y yo jugaba de uno", aclara. "Pero lo tuve de compañero en el CAI durante dos temporadas. Y compartíamos habitación. Viví años muy intensos junto a él. Cuando Quino fue al Valladolid o al Sevilla, y donde yo estuviese, nos enfrentamos. Era un hombre íntegro, un personaje, todo bondad y corazón. Y además muy querido. En el circuito del baloncesto todo el mundo tiene palabras de cariño hacia él. Yo quería estar aquí por él y porque además es historia del baloncesto vigués, del que yo formo parte y con mucho orgullo. Siempre pongo en mi currículo que mis últimas tres temporadas en el baloncesto fueron con el Bosco de Vigo. Me siento orgulloso de ello".

Lete espera que el éxito del memorial impulso un proyecto vigués de baloncesto masculino de élite: "Es una asignatura pendiente de esta ciudad. Lo que hace falta es amalgamar un proyecto. Recuerdo cuando llegué a Galicia, al Breogán, me hablaban del Celta femenino y alguna vez tuve la oportunidad de ver el pabellón de As Travesas lleno. Aquí hay afición y mucha. Sería bueno que hubiese algún proyecto que cuajase de una vez y que Vigo tuviese un equipo donde merece".

En el Memorial participará el Obradoiro, donde Lete también jugó y cuyo actual proyecto impusló cuando era secretario xeral para o Deporte de la Xunta. Lete se rinde al entrenador del equipo santiagués: "Moncho siempre es una garantía. No sé cómo hace el alquimista pero encaja las piezas, aunque tenga que renovarse mucho cada temporada, fichando barato y después traspasando. En el Obradoiro están realizando un trabajo extraordinario, algunas temporadas con más dificultades que otras, pero hoy es el buque insignira del baloncesto en Galicia. Esperemos que detrás vengan Breogán, Ourense, Leyma y por qué no, Vigo, que tiene población, afición y talento deportivo para tener un equipo en élite".