Dembélé, a la sombra de Neymar

El francés de 20 años Ousmane Dembélé ya luce de azulgrana para afrontar las próximas cinco temporadas con el Barça. El jugador más caro de la historia del club (105 millones más variables) fue presentado ayer en el Camp Nou, con la sombra de su antecesor con el "11" a la espalda, Neymar, rondando. Hoy firmará su contrato en el antepalco del estadio culé tras pasar el pertinente reconocimiento médico por la mañana.

El nuevo delantero azulgrana se vistió de corto para hacerse ver en el que será su campo hasta 2022, el Camp Nou. Ante la llegada de Dembélé al Barça muchos fueron los que lo calificaron como el "sucesor de Neymar", algo que el recién llegado negó por completo. "No estoy aquí para sustituir a Neymar. El Barça necesitaba un jugador en esa posición y me han elegido, lo daré todo. Tengo 20 años, mucho por aprender, y por eso he venido a este gran club. Estoy aquí para crecer cada día más", puntualizó el francés.

Dembélé se mostró alegre en su llegada al club catalán, ya que aseguró haber cumplido sus metas. "Es un sueño porque estoy en el mejor club del mundo. Estoy contento por cumplir un sueño que tenía desde pequeño", afirmó el joven extremo.

Además, Dembélé se mostró orgulloso de poder jugar en el mismo equipo que Messi, al que puso por las nubes. "Es un honor y un placer tener cerca a Leo Messi. Quiero aprender de él porque es el mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol. Estoy muy contento de evolucionar en su equipo. Quiero aprender mucho de él y saber cómo se comporta dentro y fuera del campo. Estoy con los mejores jugadores", aseveró Dembelé.

El Barcelona hizo un pago por el francés de 105 millones de euros por un contrato de cinco temporadas. Una operación la que, además, se contempla una suma muy elevada de dinero en concepto de variables, que el Barça no ha concretado oficialmente pero que ronda los 40 millones. Algunas son fáciles de cumplir, pero otras están ligadas a la consecución de títulos o la nominación del jugador para el Balón de Oro.

Tras el fichaje del cuarto refuerzo azulgrana (Dembéle, Paulinho, Deulofeu y Semedo), el Barça trabaja a contrarreloj para hacerse con más jugadores antes de las 12 de la noche del viernes. El secretario técnico del Barça, Robert Fernández, aseguró que "tenemos la intención de que por lo menos llegue un jugador más y, si es posible, dos".