David Villa: "Todo esto es muy bonito para mí"

David Villa, delantero internacional español del New York City, aseguró que regresa a la Roja "con el rol de siempre", dispuesto a "dar todo" por ayudar con goles a España en un momento clave en el camino al Mundial de Rusia.

"Vuelvo con el rol de siempre, el que he tenido en el pasado, para ayudar, ser uno más y dar todo lo que tengo en beneficio de la selección, para intentar ganar a Italia. Estoy aquí como uno más. Me voy a dejar la vida. Estoy preparado para todo", dijo.

Villa mostró su tremenda ilusión por volver a vivir, 38 meses después, el espíritu de la selección. "Estoy en una nube, muy contento, viendo a todos los amigos otra vez, al staff y la gente de la Federación. Son días muy bonitos de grandes recuerdos, viviéndolo en presente. Todo esto es muy bonito para mí", confesó.

Con humildad pese a ser el máximo goleador de la historia de la Roja, Villa regresa listo para asumir cualquier decisión que tome Julen Lopetegui en los dos próximos partidos ante Italia y Liechtenstein.

"Para nada sería una decepción si no juego. Estoy viviendo unos días fantásticos, quiero pelear y ayudar en lo máximo al seleccionado y a toda la selección. Llevo tres años sin venir y jugar me lo tengo que ganar. Nada tiene que ver el pasado, empiezas de cero. Decida lo que decida el seleccionador le apoyaré al máximo", dijo.

Nada ha cambiado en su vida desde que decidió dejar la selección. "He hecho lo mismo que desde que empecé en el Sporting. Hacer un buen entrenamiento y prepararme para cada partido". Donde si ha notado cambio es en el desgaste que sufre en una competición en la que juega menos encuentros.

"Intento reivindicarme cada día. El mayor cambio que he experimentado es que aquí jugaba 60 partidos y en Estados Unidos juego 30. Es el cambio para bien que he notado. Me da igual la liga, yo intento hacer lo mismo, competir al máximo nivel. El seleccionador me ha seguido bastantes partidos y le habrá gustado lo que ha visto", añadió.

No quiere pensar Villa que su regreso se debe a la situación de Diego Costa, en un momento en el que fuerza su salida del Chelsea y no está a buen nivel físico por encontrarse en Brasil esperando que se cierre su traspaso.

"Estoy aquí y me da igual el porqué. Diego Costa es un gran jugador y un gran amigo. Deseo que se solucione su situación. Lo más importante, la realidad, es que el seleccionador ha creído conveniente que esté aquí para ayudar los dos próximos partidos. Así que a vivir el día a día, a trabajar como siempre como he hecho y dar todo lo posible para ayudar a la selección a encarrilar la clasificación al Mundial", opinó.

Junto a su regreso, deseó que próximamente llegue el de Iker Casillas. "Méritos de sobra está haciendo para ser internacional", dijo antes de terminar con un análisis de lo que ha visto a distancia de la selección española estos tres años sin venir.

"La he visto muy bien, en una evolución con jugadores muy jóvenes que han llegado y están haciendo grandes cosas en sus clubes. La selección sigue manteniendo un potencial enorme. Después de ganar el Mundial dijimos que es complicado tras una racha de seis años mantenerse y todo lo que venga detrás parece que no vale, pero hay que tener paciencia. Se están haciendo grandes partidos ante buenas selecciones. Hay que dejarles trabajar. La calidad de los jugadores es alucinante, hay que tener paciencia y ojalá venga otra época gloriosa", sentenció.