"Esta temporada tiene que ser de aprendizaje"

Santiago Solari, entrenador del Castilla, indicó en sala de prensa que "para nosotros no hay victorias cómodas. Esta temporada tiene que ser de constante aprendizaje. Jugamos la Liga con chicos muy jóvenes. Este año, probablemente, tenemos la plantilla más joven del Castilla si no es la más joven de Segunda B será una de las más jóvenes. Queremos que ellos, con la competencia, se formen para llegar a jugar en Primera. Todos estos partidos duros que jugamos son un aprendizaje y nos cuesta mucho. Si el partido acaba sí es por mérito de los jugadores, que se tienen que adaptar partido a partido. Hoy, por ayer, ha hecho cosas muy buenas porque no es fácil imponerse al Coruxo en su campo. Al principio el partido fue parejo, jugado con mucha energía y evidentemente marcar un gol es muy importante, y lo pudimos hacer antes".