El enfado de Alonso con McLaren: "Vergonzoso"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Mclaren) se ha mostrado "sorprendido" rememorando la "salida" que ha realizado adelantando a Esteban Ocon (Force India) y Nico Hulkenberg (Renault) en la carrera de este domingo del Gran Premio de Bélgica, una anécdota tras su abandono por un problema en su motor Honda.







En cuanto al enésimo abandono por problemas con el motor Honda, el español dijo que perdieron potencia "de golpe, sin aviso". "Hemos perdido la potencia de golpe, sin aviso. De todas maneras estaba siendo una carrera bastante complicada para entrar en los puntos, así que un pena. Pero me quedo con la crono de ayer, me quedo con la salida de hoy, la primera vuelta y a partir de ahí intentar mejorar para la semana que viene aunque sabemos que Monza va a ser seguramente otro circuito parecido a este", subrayó.



El asturiano ha recordado entre risas su 'enfado' en la conversación por radio con su equipo. "Cada dos o tres curvas me daban sugerencias y luego llegaba al recta y me pasaban incluso antes del DRS. Entonces era como decir 'no me habléis más en la radio por favor que ya tengo bastante trabajo aquí dentro'", concluyó.



Posteriormente, a través de Instagram, Alonso matizaba sus críticas y agradecía el trabajo de sus mecánicos:





Buen sabor de boca este fin de semana a pesar del abandono. Gracias a todos los mecánicos que sé que han dormido poco para tener los coches siempre al 100%, y así haberle podido sacar todo el partido en la crono y una salida top. Llegarán buenos momentos y los disfrutaremos más que nunca. ________________________________ Good taste this weekend despite the dnf. Thanks to all the guys in the garage that I know they been working everyday until late at the track. That gave us a nice moment in qualy and great start by the car too. We will get more and more competitive and we will feel proud of this journey. ???????????????????????????????????????????????????? Una publicación compartida de Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 7:08 PDT