Aser Estévez explota su regularidad

Aser Estévez (Cortizo-Anova) fue el más regular en la dos jornadas del 44 Gran Premio Cidade de Vigo, lo que le permitio adjudicarse el trofeo Díptico de Galicia, resistiendo al asedio de los corredores ucranianos y bielorrusos del equipo ovetense Kuota-Construcciones Paulino. La exhibición en la última jornada corrió a cargo de bielorruso Aliaksandr Piasetski, ganador de las dos carreras del programa: cronoescalada y fondo.

En la cronoescalada de 3,5 kilómetros desde la Porta do Sol a O Castro, Piasetski marcó el mejor tiempo con un registro de 6 minutos y 11 segundos, superando en 3 segundos a su compañero de equipo Bakumenko y al propio Aser Estévez, tercero con el mismo tiempo. El ciclista de A Guarda consigue mantener el récord de la subida que estableció en 2014 con 5:58.

En féminas repitió victoria contra el crono María Jesús Barros (Spol-Concello de Porriño), con 7:44, catorce segundos más de los 7:30 que había fijado ella misma en 2016. Su rival más directa volvió a ser la viguesa Paula Sanmartín (Leoia Txirrintxu), con 8:02 y primera sub 23; y ya tercera se situó la también viguesa y flamante campeona de España de cadetes, Carla Fernández (C. C. Marín-Ottoman) con 8:55. El mejor tiempo júnior masculino lo estableció Rafael Pereira con 6-55.

En la carrera de fondo se exhibió Aliaksandr Piasetski. Llego al triunfo después de una espectacular remontada forzada por una avería mecánica en la primera de las 15 vueltas al circuito grande del Monte do Castro. Contó en la primera mitad de la carrera con el magnífico apoyo de su compañero de equipo Mateo Montes, y cuando éste fue vencido por la fatiga, asumió es solitario la caza del grupo de cabeza. En el último giro Piasetski dio alcance al dúo cabecero y lo superó para presentarse en solitario en la línea de meta y adjudicarse con claridad la segunda jornada por delante de su compañero de equipo Vladislav Bokumenko y de Aser Estévez.

En categorías femeninas las mismas protagonistas en las carreras de fondo que en la cronoescalada: María Jesús Barros, Paula Sanmartín y Carla Fernández, y también por este orden.