David Villa: "Vivo un sueño con esta llamada de la selección"

El delantero español David Villa, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS), vive ajeno al debate que ha suscitado su llamada de nuevo a la selección después de tres años de ausencia y con 35 años de edad y asegura que es un auténtico "sueño".

Sin haber logrado ningún título con el New York City, Villa sí ha destacado en el apartado individual en una liga ajena a lo que se da en el resto de las del mundo, con calendario opuesto y sin equipos que ascienden y descienden de categoría.

"No tengo palabras, vivo un sueño.Esto es un reconocimiento para la MLS, una liga que quiere crecer", destacó Villa, que agregó: "No tengo palabras para describir el sueño que estoy viviendo porque los que me conocéis sabéis de la ilusión que tenía de volver a la selección. Pero cada vez se hacía más difícil", reconoció David Villa.