Andy Murray renuncia a jugar el Open USA

El tenista británico Andy Murray, número dos del mundo, comunicó ayer que no participará en el Open de Estados Unidos (28 agosto-10 septiembre) debido a su recurrente lesión en la cadera.Murray, de 30 años, se ha convertido en el quinto tenista dentro del 'top-10' que se perderá el último Grand Slam de la temporada, tras Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori y Milos Raonic.

El de Dunblane, ganador en Flushing Meadows en 2012, no juega desde julio en Wimbledon, donde fue eliminado contra pronóstico por el estadounidense Sam Querrey en cuartos de final. "Decidiré si juego en lo que queda de temporada. Llevo arrastrando el problema de la cadera desde París. He hecho todo lo posible para estar aquí (en Nueva York); he descansado y he hecho rehabilitación, pero no ha podido ser".