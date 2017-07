Mari Paz Vilas: "Ojalá que me quede corta en mi sueño con la selección"

La delantera Mari Paz Vilas cerró la temporada 2016/17 como la tercera máxima anotadora de la Liga Iberdrola, con un total de 28 tantos. En su mejor campaña en las filas del Valencia, club por el que acaba de renovar por una temporada más, la arousana se ha ganado el billete para disputar la Eurocopa de Holanda. Fue una de las 23 elegidas por Jorge Vilda para este torneo en el que España espera realizar un buen papel. Portugal, Inglaterra, a piori la más fuerte del grupo, y Escocia, rivales en la primera fase.

"Parece que no da llegado el lunes para irnos a Holanda", confiesa Mari Paz Vilas, a un paso de cumplir su gran sueño de jugar la fase final de un torneo continental con la selección española. El lunes la expedición de Jorge Vilda viaja a Holanda donde el combinado nacional femenino debutará el miércoles ante Portugal. El domingo, 23 de julio, juegan ante Inglaterra y el jueves, día 27, se miden a Escocia.

- ¿Quedan ya muy pocos días para viajar a Holanda? ¿Qué sensaciones tiene, cómo vive esta cuenta atrás para disputar el que será su primer gran campeonato con la selección?

- Con mucha ilusión. Para mí era un sueño estar en una fase final con la selección y ahora mismo estoy cumpliendo un sueño. Tengo ya muchas ganas.

- Importantes ausencias en este combinado, como el de Vero Boquete, y también caras nuevas. ¿Sienten una mayor responsabilidad a la hora de responder a la confianza del seleccionador?

- Creo que hemos ido demostrando durante toda la fase clasificatoria que podíamos estar aquí y al final Jorge Vilda ha elegido a las 23 jugadoras que mejor han terminado la temporada y no diría que tenemos más responsabilidad porque todas tenemos las mismas ganas de llegar lejos con la selección española.

- ¿Con qué ambición viajan a Holanda?

- Creo que primero habrá que pensar en Portugal, que es el primer partido que tenemos. Lo mejor será ir con ese objetivo de ir ganando el primer partido, de sumar tres puntos y, a partir de ahí, afrontar el siguiente encuentro que nos toque. No podemos ir a Holanda pensando en llegar a la final directamente sin haber pasado primero por el de Portugal.

- Una victoria ante Portugal en el debut les pondría todo más fácil...

- Nosotras queremos empezar sumando y ganado el primer partido porque a nivel mental empezar con buen pie te da un toque de motivación. Portugal tiene una buena selección también, son muy correosas y va a ser un partido muy difícil. Las últimas veces que hemos jugado contra ellas han sido partidos complicados, se ganaron, pero es un rival muy difícil.

- Y luego, Inglaterra...

- Tienen el papel de favoritas de este grupo y será el más difícil de la clasificación. Si se gana a Portugal este partido puede ser la clave de nuestra clasificación.

- ¿Es Escocia un rival más asequible?

- Tienen una gran selección también y no diría tampoco que son un rival asequible porque juegan muy bien al fútbol.

- Tras estas jornadas de intenso trabajo en Las Rozas concentradas, ¿qué grupo cree que han conseguido confeccionar para viajar a Holanda?

- Creo que la identidad de España es el toque, la técnica, la velocidad de balón que tenemos a la hora de atacar. Es la línea que se viene viendo en todas las categorías, tanto en chicos como en chicas, y creo que es lo que nos diferencia de las otras selecciones. La selección ha dado pasos de gigante en muy pocos años y estamos a un gran nivel.

- Jugadoras de primer nivel como Boquete o Sonia Bermúdez se han quedado fuera, ¿estaba caro el billete para Holanda?

- Siempre he dicho que es muy difícil entrar por la cantidad de jugadoras buenas que hay en España. Eso es un lujo, una suerte, poder tener ese gran abanico de jugadoras donde se puede elegir a las que mejor han acabado el año y eso significa que tienes mucho donde elegir, que hay muchas jugadoras a gran nivel, y eso es un lujo para un seleccionador. Todo el mundo queríamos estar en esta lista y todo el mundo hemos trabajado duro y hemos hecho todo lo posible por llegar en el mejor momento posible.

- ¿Su presencia es el premio a su gran temporada en el Valencia?

- Desde principio de año dije que iba a hacer todo lo posible por estar aquí, por cumplir este sueño y sí que es verdad que he trabajado muy duro durante todo el año para llegar al final de la Liga en un buen estado de forma. Los números dicen que a nivel personal ha sido muy buen año. Ha sido la temporada en la que más goles he marcado (28) y, sobre todo, me quedo con que he ayudado con goles decisivos a la hora de ganar o empatar partidos muy importantes y eso como delantera llena mucho.

- Toca trasladar ese gran momento a la selección...

- Todo el mundo quiere aportar su máximo nivel. Yo quiero aportar goles, pero sobre todo, buen juego, el tipo de juego que he dado este año en el Valencia. Creo que de las 23, si todo el mundo aporta su máximo nivel, tenemos una gran selección.

- ¿Cómo ha ido el trabajo de adaptación en el grupo?

-Muy bien, es muy fácil entenderse con ellas. Son todas muy buenas y es fácil acoplarse a este grupo. Cuando es un grupo humano tan bueno tanto fuera como dentro del campo es más fácil adaptarse.

- Y con ese bloque y esas buenas sensaciones, ¿no se atreve a soñar qué puede hacer España en esta Eurocopa?

- Evidentemente todas soñamos con algún objetivo, pero el sueño me lo quedo para mí. Sí que es verdad que me gustaría hacer algo grande con esta selección porque yo creo que el grupo es estupendo y estamos trabajando muy duro para tener una alegría. No me atrevo a decir exactamente un objetivo pero ojalá que sea lo más lejos posible y me pueda quedar corta con mi sueño. Lo que sí quiero es que la gente disfrute viéndonos.

- Ha firmado su renovación en el Valencia tras su mejor temporada...

- La verdad es que las negociaciones fueron buenas. Es un sitio donde estoy a gusto y se me valora. Están apostando bastante por el fútbol femenino y creo que es una buena opción quedarme una temporada más en el Valencia.