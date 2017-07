Rápido y Victoria cierran la fiesta

El Real Club Celta, con dos títulos (sub 10 y sub 12) el sábado en Samil y el Victoria, con un trofeo en Samil (sub 14) y otro ayer domingo en O Vao (sub 8) conquistaron la decimoséptima edición de la Vigo Cup, el torneo internacional de fútbol base que patrocina el Concello de Vigo. A su conclusión, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció ante un campo de O Vao lleno que "el próximo año las finales se jugarán en Balaídos", es decir, el evento regresará al estadio municipal como en 2015 o en ediciones anteriores.

En la jornada de clausura se celebraron las finales sub 7 y sub 8 y el Torneo New Balance de penaltis, idea nacida en 2008 y que cumplía su décima edición. Así, en sub 7 el Rápido de Bouzas superaba al Santa Mariña A por la mínima (1-0) cuatro días después de que ambos ya se vieran las caras en la fase de grupos. En aquel choque los boucenses ganaron 4-1, pero esta vez sufrieron.

Los aurinegros cierran invictos el campeonato con cinco triunfos sobre otros tantos partidos. El Rápido no ganaba un título de la Vigo Cup desde el verano de 2012 (al Areosa en sub 8). Y en sub 7 es el primer entorchado de los de la villa marinera.

En sub 8, título que se jugaba al mismo tiempo, el Victoria A venció y convenció (4-1 al Rápido), adjudicándose por vez primera esta categoría y cazando un trofeo de la Vigo Cup después de tres ediciones saliendo de vacío: su última conquista data de 2013, cuando levantó el trofeo sub 7.

Después llegaba el turno de las emocionantes series de penaltis, con triunfos para Rápido de Bouzas (sub 6 y sub 7), Victoria (sub 8), Areosa (sub 10), Santa Mariña (sub 12), Sárdoma B (sub 14), Maia Lidador (sub 16) y El Olivo (femenina). El título del Olivo puede ser el último que conquisten como equipo de 2ª División.

A la hora de personalizar los éxitos deportivos, Tania Penedo (NBS Seguros), que en competición nacional juega con el Sárdoma, se llevó el trofeo a la mejor jugadora del torneo. Era el último galardón que le faltaba a la "9" viguesa este verano tras haber conquistado en un mes las dos copas (Vigo y Deputación) y la Vigo Cup en un mes. Penedo lleva jugando la Vigo Cup desde 2008, disputando en los primeros años la competición mixta. El cuadro femenino ha sido sin duda el más emocionante y equilibrado de la década y ha contado con una notable participación: 150 futbolistas.