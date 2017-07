Borja Jiménez dirigirá al Rápido

El Rápido de Bouzas ya tiene entrenador para la próxima temporada. Se trata de un técnico joven, con experiencia en la categoría y que afronta el reto con gran ilusión, Borja Jiménez.

Nacido hace 32 años en Ávila. Se forma en las categoría base de la ciudad, y en la temporada 13/14 llega al primer equipo del Ávila, en donde conquista la segunda plaza en Tercera y disputa el play off de ascenso. Un año más tarde recala en el Valladolid B, con el hoy entrenador del Celta B, Rubén Albés, y la temporada pasada el Izarra se fija en él y logra salvar la categoría.

El nuevo entrenador del Rápido no quiso perder ni un solo instante, y ayer tarde ya estaba trabajando para perfilar el equipo que luchará por lograr la permanencia en la categoría.

Borja reconocía ayer que "me llenó la ilusión que me mostró Álex desde el primer momento. Al final vengo a un club con muchísima historia, con muchísima tradición a nivel nacional y aquí en la ciudad de Vigo y con un reto apasionante. Soy de marcarme en retos difíciles que me hagan exprimirme al máximo como entrenador y este va a ser uno de ellos".

La complicación que se le presenta al conjunto aurinegro, es el haber finalizado el play off de ascenso tan tarde. "La verdad es que es un handicap" dijo el nuevo técnico del Rápido de Bouzas, "tal y como está estructurada la liguilla de ascenso. Hay jugadores que van a iniciar la pretemporada con dos meses de descanso, y otros que lo van a hacer con quince días. Quizás no sea lo más adecuado, pero bueno, tenemos que aprovechar ese tirón que ha tenido el play off, ese buen sabor de boca para iniciar la pretemporada con muchas ganas".

Sobre el Rápido que espera, Borja reconoció que "vamos a intentar que sea un Rápido competitivo durante los noventa minutos y en toda la semana. Al no tener acceso a determinados jugadores o determinadas situaciones que ayudan a otros equipos, nosotros tenemos que ser los que más trabajen, los que más corran, los que más ganas tengan por jugar, los que más ambición tengan por ganar. Tenemos que ser ese equipo que se diferencia del resto en cuanto a competitividad. Quiero un equipo agresivo, peleón, sin dar nada por perdido".