Doblete del Celta en las finales de Samil

El Real Club Celta, con dos títulos (sub 10 y sub 12), copó la atención de la primera de las dos jornadas finales de la Vigo Cup con menos incidencias de la historia del torneo, según comunicó la organización Un solo jugador expulsado en los cinco primeros días de competición y las escasas sanciones impuestas han confirmado que ha sido el torneo con más fair play en dieciséis años. Victoria A (sub 14), Areosa (sub 16 y NBS Seguros (torneo femenino) se alzaron con las otras finales de la tarde en Samil, que registró una magnífica entrada al Armando Cajaraville.

Este domingo se clausura el torneo, pero en otro escenario: O Vao. Esperan las finales sub 7 (Santa Mariña-Rápido de Bouzas) y sub 8 (Rápido de Bouzas-Victoria) y el Torneo New Balance de penaltis. A partir de las 10:45 serán las finales y a continuación comenzará el torneo de penaltis.

sub 10

El Celta A derrotó 6-0 al Celta B y reeditó título. El único club que consiguió repetir victoria sobre la edición de 2016 cerró el campeonato con un balance tremendo: seis partidos, seis victorias, seis goleadas. El B, fantástico, hizo lo que pudo para contener el vendaval de un adversario con más edad y físico (el conjunto B era más jovencito), pero el A marcó pronto y, aunque el marcador al descanso era corto (2-0), en la segunda mitad cayeron cuatro dianas más.

Con este título el Celta acumula siete trofeos desde que en 2004 se creó la competición sub 7 en el torneo internacional de fútbol base. Ganó tres en fila (de 2011 a 2013) y, con el paréntesis de 2014, lo ha vuelto a hacer (tricampeonato, de 2015 a 2017).

sub 12

El Celta resolvió su final en el primer tiempo porque al descanso los celestes ya vencían por 3-0 y los dos primeros goles habían llegado pronto. Con todo, el Colegio Hogar peleó hasta el final y tuvo varias ocasiones en la segunda parte hasta que el tanto del honor llegó, en perfecta palanca, siendo celebrado por el numeroso grupo de aficionados colegiales. Su afición estuvo tan sobresaliente como el equipo.

féminas

El NBS Seguros vuelve a reinar. Y con toda justicia. Balón centrado desde el carril derecho del ataque del NBS para que Tania Penedo, en el centro del área, metiese un perfecto cabezazo que abría el marcador. La delantera sardomista acaba la temporada en una forma extraordinaria y demostrando que marca diferencias en el terreno de juego. Al descanso, el NBS había dado matarile al Matamá oficial, con Chicho Val y David Ferreiro en el banquillo. 3-0 y choque resuelto. El segundo, también de Tania, encarriló la final y, para infortunio, Carla, en propia puerta, hacía el tercero. Con Tania y Sandra Serrano, del Sárdoma, y jugadoras del Matamá (todas coincidieron en el Erizana hace dos años) el título era suyo. Kily, Lau, "Pipa" (Sara Paz), "Puyi" (Laura Paz), Noe, Pau? Título para sardomistas y jugadoras del Matamá.

Concluido el encuentro (4-1), Tania se mostraba satisfecha por el título alcanzado. Dersde que el 11 de junio el Sárdoma levantó la Copa Vigo en O Vao, la delantera viguesa se ha convertido en la única poseedora de los tres títulos este año: Copa Vigo, Copa Deputación y Vigo Cup. "Sin contar la Liga, que no fue lo que se esperaba, ha asido un año perfecto, impresionante; no es cómo se empieza sino cómo se acaba", indicó.

sub 14

El Victoria A levantó la Vigo Cup en la primera final de la tarde en Samil y vuelve al cuadro de honor del torneo dos años después. El triunfo, por 2-0, deja a los de Nigrán sin títulos un año después de haber sido la revelación de esta copa veraniega con tres títulos. Así, el único equipo no vigués que podía ganarla deja el camino expedito para que los clubes de la ciudad ganen todas las finales, lo que no ocurría desde 2013.

sub 16

El Coruxo A tendrá que que esperar un año más. Porque el Areosa es el equipo Vigo Cup por excelencia en sub 16, donde ya suma siete entorchados (de 2008 a 2012 y en 2015 además de ésta). Y eso que la final fue la más rocambolesca de la década. Al minuto, Sergio Souto, árbitro de la final (dirigió también la sub 14 y la femenina con buen criterio), decretaba penalti en el área areosista. El capitán de los de O Vao lanzaba a la derecha de Mateo pero este adivinaba la trayectoria y sacaba una mano excelente. La jugada no acababa ahí porque el rebote era cabeceado por Yakob? y Antonio, lateral derecho de los de Félix Vidal, despejaba de forma acrobática sobre la línea de gol.

Después, Héctor hacía el 1-0 para el Areosa? y el Coruxo remontaba con dos tantos, el primero de Yakob, antes del descanso. La arenga de Vidal entre periodos surtió efecto porque Luis igualaba. Un minuto antes, Juan, de cabeza, había tenido el tercero para los de O Vao, pero... Y cuando todo apuntaba a la suerte de los penaltis, una galopada por la banda derecha con centro al área acababa en gol de Andrés en propia puerta al intentar despejar. El Areosa vuelve a reinar con una circunstancia curiosa: Sergio Torres, su "10", es hijo de un pívot, José Enrique, de la intensa época del baloncesto de los años 80.