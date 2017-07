Jessica Bedoya: "Me ha dolido que El Olivo dijera en sus alegaciones que soy conflictiva"

"Se ha hecho justicia", proclama la futbolista Jessica Bedoya tras la sanción que Competición ha impuesto a El Olivo por el uso indebido de su ficha. El castigo va desde la pérdida de categoría a una multa de 3.000 euros, además de una sanción de 18 meses a su entrenador, Toni Pazó. "He llegado a oír muchas cosas, como que no sentía los colores, pero cómo voy a sentirlos si me gusta el juego limpio y la deportividad", indica.

La futbolista Jessica Bedoya respira "tranquila" después de que el Comité de Competición de la Real Federación Española le diera la razón en un proceso iniciado en febrero y que ha acabado con la pérdida de categoría del El Olivo y con una sanción de 18 meses para el entrenador Toni Pazó. En dicho proceso, iniciado junto a la fisioterapeuta Paloma Díaz, la jugadora denunció la utilización de su ficha por otra jugadora, Ainhoa Galarza, de forma reiterada. Al no obtener una respuesta satisfactoria del club sobre el asunto, decidió abrir un proceso que encara su final (a expensas de que el club vigués ejecute su derecho a apelar).

- Por fin hay resolución de Competición en su caso. Duro castigo para El Olivo (pérdida de categoría y sanción de 3.000 euros) y para su entrenador (sanción de 18 meses sin licencia).

- Me siento tranquila porque se ha hecho justicia. Espero que a partir de ahora en el fútbol femenino no se vuelvan a repetir actuaciones así y que todos los clubes respeten este deporte.

- De todo este proceso, que ha sido largo, ¿qué es lo que más le ha marcado?

- Me siento muy dolida por la primera alegación de El Olivo, en la que me tachan como una persona conflictiva y que incitaba a mis compañeras. Ese escrito está firmado por el presidente, Camilo Pais, y me sorprende porque es algo totalmente falso.

- Alegaron desde el club olívico que estaba usted apartada del equipo por su indisciplina e, incluso, que dejó de ir a entrenar voluntariamente, motivos por los que le dieron la baja en febrero de este año.

- Es completamente falso. Yo dejé el club en noviembre por temas de estudios y porque, la verdad, no tenía minutos.

- ¿Y se fue de forma cordial?

- Sí. Incluso el entrenador, Toni Pazó, me dijo cuando me fui que esa seguía siendo mi casa. Afortunadamente pude demostrarlo aportando los mensajes de Whatsapp. Y también el secretario técnico, Juan Carlos Padín, dijo en este periódico, precisamente, que yo no era conflictiva y que nunca había dado ningún problema durante mi estancia en el equipo. No entiendo entonces por qué en las alegaciones dicen que sí lo era.

- Cuando se enteró de que estaban usando su ficha con otra jugadora, Ainhoa Galarza, ¿qué hizo?

- Después de irme del equipo seguía yendo a animar a mis compañeras a los partidos. Ahí me di cuenta de lo que estaba pasando. Hablé con el entrenador y me dijo que eso era algo legal y, acto seguido, me bloqueó en el teléfono. También se lo dije al presidente, pero no me hicieron ningún caso.

- Fue entonces cuando recurrió a la Federación.

- Eso que me dijo Pazó de que era legal no es cierto. Que usen mi ficha me puede perjudicar seriamente por motivos laborales y por mi permiso de residencia. Además, me parece muy triste que un club como El Olivo recurra a este tipo de actuaciones. Me gusta el juego limpio.

- ¿Era consciente de las consecuencias que podría tener para El Olivo este proceso que inició?

- Me da mucha pena que hayan perdido la categoría, sobre todo por mis compañeras, pero es que han cometido muchas irregularidades: las alineaciones indebidas, las mentiras, los delegados sin licencia, impagos? Han hecho muchas cosas mal, ha sido una temporada muy convulsa y estas son las consecuencias. Un club tan grande como ha sido El Olivo es una lástima que viva algo así. Esperemos que aprendan la lección y que puedan empezar otra vez desde abajo.

- -¿Y Pazó? Ha sido sancionado con 18 meses?.

- Después de que me bloqueara en el móvil no he vuelto a tener contacto con él. Es una pena, repito, pero si haces las cosas tan mal?

- ¿Tuvo el respaldo de sus compañeras en este proceso?

- Paloma Díaz, que fue fisioterapeuta en el equipo, ha estado apoyándome en todo momento. Ha sido uno de mis grandes apoyos, al igual que Ardi, Huas y Vázquez. Y luego, de algunas compañeras sí tuve apoyo, de otras, no. Yo siempre tuve una relación muy buena con mis compañeras y con el cuerpo técnico anterior. Durante el proceso he llegado a oír muchas cosas. Me han acusado de que no sentía los colores del equipo, pero cómo puedo hacer eso si me gusta el juego limpio y la deportividad. Ante todo hay que respetar al rival y al deporte. Ahora sí que creo que se ha hecho justicia.

- ¿Qué espera ahora de El Olivo?

- Me hubiera gustado recibir una disculpa por parte de El Olivo, pero lamentablemente creo que es algo por lo que voy a tener que esperar sentada.

- El uso fraudulento de su identidad puede tener una repercusión, incluso, legal. ¿Va a seguir con el caso por la vía penal?

- Bueno, me gustararía que todo esto acabara aquí, pero lo estoy valorando con el abogado.