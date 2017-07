Patxi Salinas: "Me da una pena terrible dejar el Rápido, pero mi etapa había acabado"

Patxi Salinas le ha dicho no al Rápido de Bouzas. El técnico vasco considera que su etapa en el conjunto aurinegro ha finalizado, y ahora busca nuevos retos con los que ilusionarse y seguir amplaindo su currículum como técnico. Quince días después de lograr el ascenso en Peralada, Salinas todavía se sorprende cuando lo paran por la calle.

Salinas se ríe cuando se le considera un entrenador atípico, al ser él quien renuncie a entrenar tras lograr un ascenso. "Yo he sido un tío raro toda mi vida", apuntó el técnico cuando se le preguntó al respecto, "no he seguido las líneas de seguridad que se llaman, y en eso sí que he sido raro".

-¿Ha sido una decisión dura?.

-La verdad es que sí. Me da una pena horrible irme porque ha sido un año tan especial, espectacular y maravilloso en el plano deportivo que es imposible olvidar. Hace un año, cuando empezamos en el mes de julio, esto era inimaginable, y ahora ves lo que hemos hecho y te das cuenta de que es el momento de dejarlo. Alex me pidió que lo pensara, que reflexionara y seguro que lo vería de forma diferente. Sin embargo le he dicho que es la decisión que tienes que tomar. En la vida, muchas veces hay que decidir cosas y tomar decisiones. Hemos hecho un año extraordinario, pero ha sido un desgaste brutal, un año durísimo. Partíamos buscando la permanencia, sufrimos todo tipo de cosas durante el año. Al final te metes en el play off, pasas tres rondas que se te hacen eternas. Finalmente consigues el objetivo y ves que la ciudad de Vigo, no sé si con los demás, pero conmigo ha sido increíble. Creo que me han felicitado más que cuando jugaba en el Celta y nos metimos en Uefa. Mi hijos flipaban y les decía que toda la ciudad de Vigo debía haber visto el partido del Rápido.

-¿Fue decisivo en su elección el agotamiento mental?.

-Ha sido un año muy duro, con muchísimo trabajo. Físicamente no hubo problema, pero mentalmente ha sido brutal. Llega un momento en el que parece que te han desenchufado y te preguntas si ahora tienes fuerzas para volver a coger este equipo otra vez, porque posiblemente lo que sí necesitaría ahora es otro reto, otra ilusión, otra cosa para volver a ilusionarme. Cuando volvía al Rápido de Bouzas el año pasado, vine con la energía cargada a tope porque había estado un año parado, había sacado el curso de director deportivo en Madrid, había hecho un par de cursos en la Federación, pero venía sin entrenar. Me comía el mundo. Este año casi se me han descargado las pilas y necesito cargarlas otra vez.

-Pudo haber influido, también, que hay que iniciar la pretemporada muy pronto?.

- La verdad es que hemos terminado la temporada muy tarde y ha sido un año muy largo y muy duro. Física y mentalmente me encuentro muy bien, Cuando empecé a entrenar me quedé con una frase que me dijo un entrenador muy amigo mío, Manolo Núñez, que me dijo "Patxi, tan importante es entrar en los clubes como salir". Es algo que lo he llevado a raja tabla. Sí es cierto que muchas veces te has quedado por quedar y luego te preguntas para qué te habrás quedado, ya que mi destino era otro, mi destino no era ese. Es una frase que me quedó muy grabada y cuando acabó el partido de Peralada yo ya le dije al presi en la cena que mi etapa se había acabado. Yo conseguí el reto que me había marcado cuando cogí el Rápido, que era entrar en play off y hacer una temporada espectacular. Nadie daba un duro por nosotros y creo que sobrepasamos las expectativas de todos. Nadie en el mundo podría imagina lo que hicimos. Y nadie se acuerda de la clasificación para la Copa del Rey, que es un gran impulso económico, y no te digo nada si pasa de ronda.

-A pesar de todo, la temporada ha sido inolvidable ¿no?.

-Ha sido increíble, sobre todo para los jugadores. El grupo fue sensacional, ya que durante una temporada hay muchos problemas, de interpretación de sistemas, de lesiones, múltiples cosas; pero el grupo llegó de tal manera al play off, que si éste durara tres eliminatorias más, las hubiéramos pasado. Las vivencias de los jugadores fueron únicas, los viajes, las noches de hotel, la atención de los medios de comunicación. Cosas que muchos de ellos no volverán a vivir.

-¿Y ahora qué?, ¿año sabático o a buscar nuevos retos?.

-La verdad es que voy a esperar a ver si me llama alguien y si no esperar a que comience la temporada. El haber terminado la temporada también fue un problema. Yo parar no me quiero parar, pero si no sale algo, continuaré viendo fútbol. En estos momentos estoy abierto a cualquier oferta porque yo quiero seguir entrenando a fútbol, que es mi vida.