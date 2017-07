Doblete para el Vigo 2015

La Vigo Cup de mayor duración de la historia (dos semanas) cerró sus siete primeros días de competición proclamando en el multiusos de Navia los primeros campeones de fútbol sala de la historia del torneo internacional de base. Ahora da paso al fútbol 7 y al fútbol.

El Vigo 2015, con dos títulos (sub 14 mixto y sub 16 masculino) ha sido el club con más trofeos conquistados de los siete que se repartieron en la jornada final, en la que también levantaron el trofeo de campeones el Casa Paco Paco 81 (sub 6), el FS Parla (sub 8), Salesianos (sub 10), Campito FS (sub 12) y Talleres ABC IES Coruxo (sub 16 femenino).

Con un millar de niños participantes, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció ante unas gradas llenas que el torneo ha supuesto "un éxito rotundo", por lo que "el año que viene celebraremos la segunda edición", advirtió.

sub 6

La última final del día, en Navia, fue tal vez la más apasionada. Con los banquillos de pie dando instrucciones todo el tiempo a sus jugadores, el choque fue fantástico. No hubo tregua y el cuero se disputaba con pasión, sin concesiones. El Grupo Casa Paco A se llevó el triunfo por 4-1 sobre el Cios Vigo, pero el marcador no se resolvió hasta los minutos finales. Una primera parte muy equilibrada con los dos equipos de categoría mini intentando hacerse con el balón concluía con el 0-0 inicial. Fue en los minutos tercero y cuarto de la segunda mitad cuando Mateo Domínguez veía puerta en dos acciones casi consecutivas, una al recuperar un balón a un metro del área del Cios Vigo y otra al robar el equipo redondelano una bola en su propio campo y salir disparados al contraataque. Con todo, un golazo de Santiago en jugada personal driblando a cuanto rival le salía al paso daba esperanzas a los vigueses (2-1) y, a falta de ocho minutos, el Caso Paco pedía tiempo muerto. El gol encajado era el primero recibido en toda la semana. Un minuto después, una galopada de Sergio Montalbán, el mejor, acababa con un inapelable trallazo de Xenxo tras pegar en el larguero por su parte interior. Pese al peligro creado por Santiago con otras dos acciones de mérito, Sergio confirmaba el título con el cuarto tanto de su equipo.

sub 8

El duelo en Navia entre campeones de grupo invictos se resolvió a favor del FS Parla, 2-7 a costa del Vigosporting. Fue el triunfo alcanzado por mayor diferencia de las siete finales jugadas. Al descanso el Parla ya dominaba (1-3) y acabó con Izan anotando cuatro dianas, con dos de Breixo y una de Ángel. Por el subcampeón, tantos de Iker y Adrián.

sub 10

Habían hecho tablas en la fase clasificatoria y al descanso en Navia ya habían igualado el marcador del martes pasado (2-2). Finalmente, el Salesianos, segundo del grupo A, tumbó al Amor de Dios (3-4) en un emocionante choque. Las dianas de Fernando (2) y Álvaro fueron superadas por los dobletes de Rubén y Manuel para los de la Ronda de Don Bosco. Salesianos, único segundo en la fase clasificatoria que levantó un título.

sub 12

El Campito acabó el torneo sin mácula. Cinco partidos, cinco triunfos, aunque sudando en las "semis", salvadas por penaltis. En la final, el CD A Paz no pudo aplicar el "no hay dos sin tres" y cayó (2-6) contra el tercer primer clasificado de grupo al que se medía en los cruces.

David Márquez, con un hat-trick (tres goles), Antón, Hugo Táboas e Izan frenaron en seco las ilusiones del equipo oponente, que solo pudo marcar gracias a Yago Juárez y a Pablo.

sub 14

As Travesas protagonizó una de las dos finales resueltas en la tanda de penaltis. El Doble F Vigo 2015 A y el Campito FS chapeleiro acabaron la confrontación con empate a tres goles tantos de Iker y de Roi, tras el 0-0 al descanso. En los lanzamientos de penalti, triunfo vigués para los de Alejandro Castro, que cerraron el torneo con todos sus choques contados por victorias.

sub 16

Hay días que los triunfos, por su épica, saben doblemente mejor. El Warriors llegaba al descanso con ventaja (3-1) y tantos de Nano (2) y Didu. Había recibido en veinticinco minutos más goles que en toda la fase previa y los cruces de cuartos y semifinales. Pero en la segunda parte en Coia el Doble F Vigo 2015 A acabó igualando (sus dianas, obra de Rodrigo, Alexandre y Daniel Alejandro) al campeón de Copa provincial.

En los lanzamientos de penalti, el Vigo 2015 ganaba 0-2 y se alzaba con el título cadete una hora después de que su equipo infantil lograse el campeonato por el mismo sistema.

sub 16 femenino

El Talleres ABC IES Coruxo es el primer campeón. Había concluido en primer lugar la liguilla cediendo un empate contra su rival en la final, pero esta vez no tuvo piedad en el Central: tres tantos de Ireka y otro de Liliana sentenciaron la única final en la que uno de los contendientes no consiguió marcar (4-0).

Distinción a los mejores

Además, la Vigo Cup tuvo hueco no sólo para campeones o finalistas. Aspofusa, que ha llevado la organización de esta primera edición del campeonato, anunció en la entrega de premios los acreedores al general reconocimiento.

Así, los mejores jugadores de la Vigo Cup han sido Sergio Montalbán (Casa Paco A) en sub 6, Brais Alonso (Vigosporting) en sub 8, Lucía Fernández (Salesianos) en sub 10, David Márquez (Campito) en sub 12, Iker Arango (Doble F Vigo 2015 A) en sub 14, José Ángel Pombal (Niño Jesús de Praga) en sub 16 y Antía Martínez (Mosteiro Bembrive) en sub 16 femenina.

Además, los técnicos elegidos como mejores entrenadores, según categoría, fueron Gonzalo Rodríguez (CD Miralba) en sub 6, Iván Bouzón (sub 8, El Castro San Miguel), José Luis Rial (sub 10, Mosteiro Bembrive), Marcos Sánchez (sub 12, Pecheches), Alejandro Castro (sub 14, Doble F Vigo 2015 A), Miguel de Castro (sub 16 masculina, CD A Paz) y Sabela Garrido (sub 16 femenino, Mosteiro Bembrive).

Lidia Crespo fue declarada por la organización como mejor colegiada mientras que Rápido de Bouzas (sub 6), Amor de Dios (sub 8), ANPA Coutada Beade (sub 10), Niño Jesús (sub 12), Campito (sub 14), Anpabal (sub 16 masc.) y salesianos (sub 16 fem.), fueron premio a la deportividad.