Rafa Sáez seguirá al frente del Coruxo

Rafa Sáez es uno de esos casos raros del fútbol mundial. Y es que cumplir cinco años consecutivos en un mismo banquillo está al alcance de muy pocos, y el técnico de A Seca es uno de ellos.

La continuidad de Sáez en el banquillo verde tardó en gestarse, sobre todo teniendo en cuenta que la competición finalizó a mediados del pasado mes de mayo. Sin embargo, el propio técnico reconoce que "es lógico que el club valorara muy mucho la renovación y se tomara un tiempo en ello, en pensarlo; y también pensarlo por mi parte, evidentemente". Pero el destino mantenía una relación que, como bien dijo el técnico "va más allá de lo estrictamente profesional".

Al entrenador del Coruxo se le ve feliz tras su continuidad. "El hecho de iniciar una nueva temporada", apuntó Sáez, "es un motivo de alegría. Estoy muy ilusionado, y la verdad es que si no fuera así, si no viera que en mi trabajo puedo ser todavía mejor, de que todavía podemos darle un plus a este equipo, no hubiera tenido sentido continuar, pero como pienso que todavía hay un margen de mejora me he animado a esta posibilidad y la verdad de una manera muy cordial, muy correcta, hemos llegado a un acuerdo rápido".

Sobre el hecho de cumplir su quinta temporada en el banquillo del equipo "verde", Rafa dijo que "si hay algo que puedo decir de mi relación profesional con el Coruxo es la libertad con la que trabajo en el día a día, la independencia y eso me hace muy feliz. Desde el primer momento me he sentido muy respaldado, muy acompañado. Se me ha dado mucha confianza, sobre todo en los momento difíciles, cuando el equipo, de verdad, tenía que remar contra corriente y eso, lógicamente, en el espacio de cuatro años va generando una gran confianza mutua y la verdad es que eso hace que la relación se haya prolongado en este espacio de tiempo y desde mi punto de vista lo único que puedo estar es gozoso y feliz por poder estar en el equipo y poder comenzar a entrenarlo por quinta temporada".

De momento no hay filtraciones sobre la composición de la plantilla del Coruxo para la próxima temporada, pero el técnico apunta que "el club ha dado pasos importantes, más allá de que hubiese estado concretada mi renovación. Se han establecido conversaciones con jugadores importantes, jugadores que son interesantes para el club, más allá de quién hubiera sido el entrenador o no. Poco a poco se ha ido conformando la plantilla. Es un momento para sentarse, para hablar, para matizar detalles del equipo y, sobre todo, con un objetivo final que debemos tener claro, que no es otro que mejorar lo que ya teníamos la temporada pasada, y que creo que era bueno e importante. En esa posibilidad comenzaremos a trabajar en los próximos días para darle forma a la plantilla del Coruxo de la temporada 2017/2018".

A pesar de que el inicio de la pretemporada está cerca, al entrenador del Coruxo no le preocupa comenzar los entrenamientos y no tener la plantilla totalmente cerrada. "Tampoco pasaría nada", prosiguió el entrenador vigués, "porque la plantilla no estuviera totalmente cerrada al comienzo de los entrenamientos. Hay jugadores importantes en una plantilla, en puestos destacados, que igual al Coruxo no le queda más remedio que esperar a esa oportunidad, a ese mercado final de la pretemporada. Sí espero que tengamos la plantilla perfilada en un noventa o un noventa y cinco por ciento, y si hay que esperar por ese jugador determinante lo haremos pensando, principalmente, en acertar en su fichaje".

Aunque para muchos las vacaciones comienzan ahora, para un entrenador de fútbol y sus jugadores ocurre todo lo contrario, pues en nada hay que comenzar a trabajar. A este respecto, Rafa Sáez indicó que "siempre echamos la vista atrás desde la fecha programada para el inicio de la competición. Lo hacemos cinco o seis semanas antes, por lo que esta temporada iniciaremos los entrenamientos entre la semana del 10 a 16 de julio. Dada la estructura de funcionamiento del Coruxo, de un equipo profesional, que puede realizar sesiones de entrenamiento de mañana y tarde para llegar en la mejor forma posible y completar el trabajo, creo que es tiempo más que suficiente comenzar a trabajar en esas fechas".

Así pues, en poco más de quince días comenzará a trabajar el nuevo Coruxo, que quiere dar un paso más en la competición y acercarse a los puestos de privilegio de la competición y, porque no, meterse en puestos de play off.