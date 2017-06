Diez minutos para encender el alma

Patxi Salinas guardaba en su equipaje un inesperado aliado para conseguir el ascenso a Segunda B. En silencio y con la ayuda de sus colaboradores el técnico había preparado un vídeo que puso a los futbolistas antes del partido y en el que recibían ánimos de amigos, familiares y de algunas estrellas del fútbol español e internacional como Del Piero.

Muchos entrenadores han seguido la senda trazada por Guardiola cuando decidió preparar la final de la Liga de Campeones de Roma ante el Manchester United con un vídeo en el que todos los jugadores de la plantilla azulgrana aparecían con la música e imagenes de "Gladiator". Desde 2009 hasta la actualidad han sido numerosos los equipos que han tirado de ese recurso y de la misma sintonía creada por Hans Zimmer. Patxi Salinas y sus colaboradores también se sumaron a esa corriente este fin de semana. Un jugador extra que el entrenador del Rápido de Bouzas puso en juego este fin de semana antes de saltar al terreno de juego del municipal de Peralada. Diez minutos que sirvieron para encender el alma de los futbolistas del equipo vigués, una ayuda extra en "territorio comanche" que hizo crecer el ánimo de los jugadores del equipo vigués.

Durante ese instante, con la música de "Gladiator" y con imágenes de los futbolistas junto a algunas de las frases que han pronunciado durante la temporada en los diferentes medios de comunicación van apareciendo amigos, familiares y futbolistas que les mandan sus mejores deseos y todos los ánimos del mundo. Patxi Salinas tiró de agenda de móvil para reclutar a sus fieles. Y por ahí pasan algunos de los componentes del actual Celta (Aspas, Fontás), algunos exfutbolistas (Roberto Lago, Urzaiz, Míchel Salgado o Santi Cañizares, que no andaba demasiado cargado de moral a juzgar por su mensaje) e incluso una estrella mundial como es Alessandro Del Piero. El italiano, uno de los grandes "fantasistas" que ha dado ese país en las últimas décadas, irrumpe junto a Míchel Salgado que lamentaba encontrarse en Guatemala y no poder asistir a la escena. En un momento llama a alguien a su lado y aparece Del Piero para desear "suerte" al Rápido de Bouzas.

Pero tal vez la parte más sentimental y conmovedora de todo el vídeo son las apariciones de las familias y amigos de los futbolistas. Empezando por Portas, el capitán que se perdió buena parte de la temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla, y que aparece en las imágenes con unas pinzas enganchadas a los hombros de su camiseta: "No os olvidéis que nos llamaban el 'Pinzas Team' porque decían que nos íbamos a caer antes de diciembre". Tras él van surgiendo las novias de algunos como Pardavilla, Aarón, o Diego Diz (autor del gol que pasará a la historia del Rápido) y grupos formados por amigos o familiares de Diego, Vieytes, Cotilla y finalmente cierra la relación de apariciones estelares la de la hermana, madre y padre de Pablo Carnero. Félix Carnero, leyenda del fútbol boucense, incluso emite un juicio puramente futbolístico en el que les dice a los chavales que "si jugáis como en la segunda parte del partido de ida lo conseguiréis porque sois más equipo".

Patxi Salinas, tras el regreso a Vigo, se reía mientras recordaba la emisión del vídeo en el hotel antes de arrancar hacia el estadio: "Les caía alguna lagrimilla a estos. Hubo un momento que dimos las luces y no se veían más que mocos. Joder, no sé si los hemos motivado o estos ya están muertos". Diego Diz, a su lado, admitía que "estuvo muy chulo". Salinas insiste: "Se reían cuando salieron los futbolistas conocidos. Cuando salieron los familiares, como no sabían nada, alguno se reía y cuando le tocó ver a su padre o a su novia, pues claro?". La cuestión es que funcionó. El Rápido encontró en un pequeño documento oculto en un ordenador el empujón extra para escribir un episodio gigante de su historia.