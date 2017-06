Patxi Salinas: "Ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida"

El entrenador del Rápido de Bouzas, Patxi Salinas, se mostraba exhausto y muy emocionado tras la consecución del ascenso a Segunda División B. "Ahora ya no tengo ni fuerzas. He echado todo lo que tenía dentro. Ha sido un partido complicado, contra un equipo fuerte. Se nos ha puesto mal con el 2-1, pero hemos creído, hemos luchado y ha llegado el premio. Creo que pasaremos a la historia como los que hemos conseguido el ascenso; creyendo, luchando, confiando, con un proyecto. Aquí no ha habido figuras, ha habido equipo", declaró el preparador vasco, que dedicó el ascenso a toda la gente que ha confiado en el equipo y que le ha mandado en estas últimas semanas numerosos mensajes de ánimo. "Va por Vigo, por Bouzas y por toda esa gente", dijo.

Visiblemente emocionado, Salinas destacó la entrega, el sacrificio y la perseverancia de sus jugadores para lograr una hazaña en la que pocos confìaban. "Ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Recordaré siempre este equipo. Este equipo no baja nunca los brazos. Confiar, tener fe, sacrificio, unión. Ahora solo me gustaría ir a Vigo, a celebrarlo con la gente", manifestó.

Preguntado por la fiesta de celebración, el preparador franjinegro dijo: "He conseguido cosas en mi vida, pero nunca esperaba conseguir esto. Ha sido tan grande el desgaste que no sé si nos van a quedar fuerzas". Patxi Salinas expresó su alegría por haber favorecido el ascenso a Tercera División de tres equipos ourensanos: el Arenteiro, el Ribeiro y el Cortegada. "Me imagino que los equipos de Ourense estarán felices con nosotros. Me alegro mucho porque llevo a Ourense en mi corazón. Ahora solo me gustaría ir a Bouzas, celebrarlo con la gente de Bouzas y luego que el presidente del Arenteiro nos prepare la pulpeirada que nos prometió. La verdad es que este equipo se merece una fiesta, se merece un monumento".

Aunque el presidente del Rápido de Bouzas, Manuel Seoane, ha anunciado la renovación de toda la plantilla, el técnico vizcaíno no quiso adelantar si seguirá al frente del banquillo franjirrojo la próxima temporada. "No sé si es mi último partido. Ahora en caliente... no sé. Hemos sido muy felices en el Rápido, hemos hecho algo histórico y ahora lo tenemos que celebrar", indicó.