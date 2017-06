Arnau Sala: "Es injusto pero no podemos torturarnos"

El entrenador del Peralada, Arnau Sala, no ocultó su decepción por quedarse con la miel en los labios al tiempo que reconocía problemas para gestionar su ventaja en los dos encuentros de la eliminatoria. "No podemos torturarnos. Es fútbol. Es injusto pero no podemos hacer nada más. Hay veces que los equipos no merecen perder y pierden. No hemos sabido gestionar el 2-1. Hemos tenido siete minutos tontos y lo hemos pagado. Luego hemos acabado embotellándolos. Cuesta levantarse tras la derrota", señaló tras el encuentro.

El preparador catalán recurrió al ejemplo de lo ocurrido con el Girona, que tuvo que disputar hasta tres veces la promoción de ascenso para conseguir una plaza en Primera División. "El Girona tiene que ser nuestro reflejo. Tres años seguidos de batacazos y han sabido levantarse. Ellos nos han demostrado que se puede hacer y nosotros, si hacemos un equipo competitivo, lo vamos a lograr", aseguró el técnico local.