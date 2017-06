El fútbol sala se estrena en la Vigo Cup

La Vigo Cup más ambiciosa arranca hoy (16:15 horas) con la primera edición de la competición de fútbol sala.

Durante dos semanas, el torneo internacional de base, que ha incorporado el fútbol sala a su oferta de fútbol y fútbol 7, copará primero los polideportivos municipales de As Travesas, Navia, O Berbés, Lavadores, Candeán, Bembrive y Coia (esta semana) y posteriormente diferentes campos municipales además de O Vao (semana próxima) por la decimoséptima edición del tradicional campeonato balompédico.

Organizado este primer tramo del evento por Aspofusa, asociación rectora del fútbol sala, y siempre bajo el patrocinio del Concello de Vigo, FARO DE VIGO y Gadis, 72 equipos de Vigo y Redondela y 700 niños competirán cada tarde por alcanzar las finales dominicales de Navia (sub 6 minis, sub 8 prebenjamín y sub 10 benjamín), As Travesas (sub 14 infantil y sub 16 cadete femenino) y Coia (sub 12 alevín y sub 16 cadete).

El torneo cadete se juega por vez primera tras el éxito de la Liga Concello de Vigo de fútbol sala, que cuenta con equipos de Vigo y de su área de influencia, y la excelente respuesta de equipos y público en el evento Fútbol sala na rúa, que el año pasado llevó a unos 600 jóvenes deportistas a Areal.

La próxima semana, los polideportivos darán paso a los campos de fútbol y más de 170 equipos competirán en un evento cuyo inicio se remonta a 2001.