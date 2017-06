Ascenso del Rápido de Bouzas | Patxi Salinas: "Esto va por Bouzas, por Vigo y por todos los que nos han animado"

Patxi Salinas, entrenador del Rápido de Bouzas, quiso dedicar el histórico ascenso de su equipo al barrio vigués y a la ciudad olívica. "Esto va por Bouzas, va por Vigo y por todos los que nos han mandado ánimo durante toda la temporada". El técnico vasco y exjugador del Celta quiso felicitar a todos sus jugadores después del esfuerzo realizado para lograr el empate (2-2) ante el Peralada. "Todos han luchado como jabatos y han luchado contra mil y un inconvenientes. Hemos creído, hemos confiado y al final hemos empatado", aseguró.

"Ahora ya no tengo ni fuerzas. He echado todo lo que tenía dentro. Ha sido un partido complicado, contra un equipo fuerte. Se nos ha puesto mal con el 2-1, pero ha llegado el premio. Aquí no ha habido figuras, ha habido un equipo", comentó el técnico. Añadió Salinas que "ha sido lo más grande que me ha podido pasar en la vida. Recordaré siempre este equipo. Este equipo no baja nunca los brazos. Confiar, tener fe, sacrificio, unión. Ahora solo me gustaría ir a Vigo, celebrarlo con la gente y luego que el presidente nos prepare la pulpería".

En declaraciones concedidas a la Radio Galega, Salinas no quiso confirmar si la próxima temporada volverá a sentarse en el banquillo aurinegro. "Ahora en caliente no quiero pronunciarme. Hay que ir a celebrar el ascenso, que es lo importante", concluyó.