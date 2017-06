Lorenzo: "Con esta capacidad de trabajo, no sé cómo no hay un equipo de ACB en Vigo"

Miembros de la Asociación Quino Salvo se reúnen a comer en Pontevedra. Celebran la confirmación del Barcelona como rival del Obradoiro en la segunda edición del memorial, que se disputará el 3 de septiembr. Van cosiendo poco a poco los detalles que completarán la agenda: clínic de técnicos, torneo de niños, cena del baloncesto gallego, exposición fotográfica, iniciativas de promoción... Mucho se ha hecho y mucho queda por hacer. Tonecho Lorenzo, leyenda viva del Obra, recuerda: "Yo vengo de Santiago cuando puedo. Pero veo lo que trabaja la gente en Vigo. Es espectacular. Al acabar justo la primera edición, enfrente de As Travesas, en una cafetería tomando una cerveza a las doce y media de la noche, ya se estaba pensando en este año. Llevamos todos estos meses escudriñando los temas con todos: Julio Bernárdez, Cobelo, Jenaro, Mani, Moncho, Rodríguez Terzado, Augusto, Pepe Casal, Cobián, Bóveda, Xulio Teixeira, Róber, Chiño Abalde? Y alguno que me faltará. Con esta capacidad de trabajo que tienen, no sé cómo en Vigo no hay un equipo en ACB. Me da cien patadas".

José Martínez Terzado, también figura histórica en los banquillos, celebra "que venga el Barça y que el nombre de Quino se mantenga. Es importante. Ha sido un gran jugador y una bellísima persona. Este año estoy metido en el grupo que organiza el memorial; mi máxima admiración por estos compañeros. Es muchísimo trabajo. Pero Quino se lo merece".

Terzado fue el primer entrenador que tuvo Quino Salvo. Fue en Salesianos, con diez años. "Era un crío que destacaba, todo fuerza y potencia", relata. "Aprendía con muchísima rapidez y era muy disciplinado. Ya era un líder. Siendo el más pequeño del equipo, él arrastraba al resto con su forma de ser. Se preocupaba por si jugaban menos otros compañeros. A veces venía y me decía: "Quítame y pon a este en mi sitio". Le tenía muchísimo aprecio y él a mí. Era un honor que hablase de mí y que se acordase de mí con la cantidad de entrenadores que tuvo después de mayor categoría que yo".

A Terzado le ilusiona la labor de siembra que puede suponer el Memorial Quino Salvo para el baloncesto masculino vigués. "No sé por qué en todas las ciudades gallegas ha habido equipos de la máxima categoría y Vigo nunca ha tenido esa posibilidad. No sé si es que está muy mal repartido. Que vengan equipos como Obradoiro, Joventut y ahora Barcelona le dará un auge a esto", pronostica. "Estoy convencido de que el pabellón se va a llenar. El Barça atraerá gente y el Obradoiro ha hecho una temporada excepcional. Es importante que en Vigo, aunque por desgracia solo sea una vez al año, podamos ver equipos de esta categoría".

Lorenzo concuerda: "Es un éxito. El ayuntamiento nos había comentado que quería un equipo de Euroliga. Qué mejor que empezar con el Barça. Ya quedarán para otros años Real Madrid, Unicaja, Valencia, Baskonia? Es un cartel de lujo. El Obradoiro-Joventut ya fue un éxito. Para el baloncesto gallego, un Obra-Barça es algo espectacular". Le agrada además que su Obra del alma sea recibido en el Central como el equipo de casa: "El Obra es el equipo representativo de Santiago pero también un club querido en toda Galicia, como en su momento el OAR o también el Breogán y el Ourense. La gente los quiere. Siempre pienso en el orgullo de todos los equipos gallegos".

Piensa, igual que Terzado, en el sueño jamás cumplido del baloncesto masculino vigués. Por eso pide que este torneo "sea una cita no de dos o tres años sino perenne, que la leyenda de Quino Salvo prosiga. Ojalá dentro de treinta años, si vivo, esté comentando que aún seguimos o los que vengan después; que el memorial no muera nunca. Y el día en que haya un equipo de ACB en Vigo, vendrá también el Obra, el Breogán, un equipo de Euroliga y se hará un triangular o un cuadrangular".