Galicia, fábrica de árbitras

Galicia, aunque carece de equipos en la Primera División femenina de fútbol (Liga Iberdrola) desde el descenso de El Olivo en 2012, seguirá estando representada por jugadoras como Mari Paz Vilas o Sara Tui, recientemente semifinalistas de Copa con Valencia y Tenerife. Y ahora también por árbitras. Dos gallegas, la ourensana Zulema González y la viguesa Elena Casal, han sido incluidas por la Federación Española en el grupo de veinte juezas que a partir de ahora dirigirán los partidos de la máxima categoría.

Ese grupo de veinte árbitras se ha creado después de una criba efectuada en Las Rozas. Se presentaron 45 candidatas, las mejores de España, que tuvieron que someterse a pruebas físicas y técnicas. Zulema González quedó segunda en las notas definitivas y Elena Casal, décima, confirmando así la excelente opinión que la Federación Gallega tenía sobre la calidad de ambas. De hecho, Zulema se convirtió en 2015 en la primera mujer que ascendía al grupo gallego de Tercera División. Los expertos creen que la ourensana, que durante un tiempo estuvo adscrita a la delegación de Vigo por cuestión de estudios antes de regresar a su ciudad natal, será internacional en breve, toda vez que está a punto de cumplir la edad preceptiva mínima de 25 años. A medio plazo no debería resultar extraño que dirigiese partidos en algún Europeo o Copa del Mundo femeninas. Elena Casal, por su parte, tiene 28 años, se ha criado desde pequeña en la delegación viguesa y protagoniza también una trayectoria más que prometedora. Los clubes de Regional Preferente acaban de elegirla como méjor árbitro en la temporada recién concluida. Este lunes se sabrá si se une a Zulema en Tercera División. Ambas podrán seguir compatibilizando fútbol masculino y femenino.

"La temporada ha sido redonda. Estoy muy satisfecha con el trabajo que he realizado", admite Elena Casal, de quienes sus íntimos destacan su intensa dedicación al arbitraje -por ejemplo, sigue un plan especial de preparación física junto al entrenador de atletismo Alberto Salgado-. "Estoy supercontenta por haber sido elegida para el grupo de Primera División. Es una alegría".

Casal respalda la creación de ese cuerpo de árbitras. "Están equiparando el fútbol femenino con el masculino", opina. En su equipo de colaboradores le asignarán una asistente específica. La segunda rotará, de entre el grupo de árbitras. A la viguesa se le complica la agenda: "Es salir de Galicia, viajes más largos? Creo que no me cambiará tanto la vida. Como me gusta viajar y encima es para arbitrar, que me encanta, será genial". Valora en conclusión: "Con esa nueva categoría se abren un montón de posibilidades".