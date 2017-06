El fiscal pide que Sandro Rosell siga en prisión

El fiscal ha pedido en una vista que se mantenga en prisión provisional al expresidente del Barcelona Sandro Rosell por blanquear dinero de la Confederación Brasileña de Fútbol, alegando que existe riesgo de fuga, un argumento que ha rechazado su defensa. Ayer se celebró en la Audiencia Nacional la vista del recurso que interpuso el abogado de Rosell, Pau Molins, contra su ingreso en prisión el pasado 25 de mayo por orden de la juez Carmen Lamela, imputado por blanquear en Andorra unos 7 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de 24 amistosos de la selección brasileña.

La defensa del expresidente del FC Barcelona ha presentado un certificado de la Confederación Brasileña de Fútbol en el que alega que no se siente parte perjudicada y que no ha podido haber en este caso corrupción entre particulares, porque en Brasil no existe este delito, ni corrupción pública, porque se trata de una entidad privada.