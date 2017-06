Controversia con el programa del Cidade de Vigo

Controversia con el programa del Gran Premio Cidade de Vigo de atletismo, que se celebra en las pistas municipales de Balaídos el día 1 de julio. Los entrenadores de la pertiguista Beatriz Viteri y de los martillistas Isaac Vicente e Ignacio Fernández han protestado por no incluir las pruebas de sus pupilos en el mitin. El AVA, el club que lo organiza, se niega; cree que ha confeccionado un cartel interesante y que el interés de esos atletas obedecería más a lo propio de un control de marcas que a una cita de prestigio. La Federación Gallega, tras no lograr una solución negociada, ha decidido aplicar su potestad reglamentaria de incluir una prueba a su criterio y ha optado por la pértiga femenina. Así lo ha comunicado por escrito. El AVA ya anticipa que no lo aceptará.

El AVA organiza el Gran Premio Ciudad de Vigo por concesión del Concello. En el programa ha incluido las pruebas masculinas de disco, pértiga, triple salto, longitud y las carreras de 100, 400 y 800; para las féminas, 100, 800, 400, 1.500 y longitud.

David Gómez, entrenador de Bea Viteri, y José Manuel Hermida, entrenador de Isaac Vicente e Ignacio Fernández, han pedido la inclusión de sus pruebas. Viteri está en plena búsqueda de la mínima para el Campeonato de España. Se argumenta que solo se necesitaría declarar mixta la competición de pértiga. Vicente y Fernández ya tienen esa mínima, pero necesitan competir para ir afinando la forma. Su baza es que el martillo es la prueba que más gloria ha proporcionado al atletismo vigués en los últimos años. Óscar Fernández, director técnico de la Federación Gallega, entiende sus razones y ha pedido a José Domínguez, quien lidera la organización del AVA, que sea flexible. Estos tres atletas están dispuestos a renunciar a los premios en metálico que podrían haberles tocado.

Desde el club olívico se niegan. El gran premio está en el calendario nacional y depende de la Federación Española, que dictó algunos cambios por coincidencia con otro mitin en el País Vasco. Desde el AVA entienden que han elaborado un buen programa dentro de las dos horas (el gran premio comienza a las 19.30 y concluye con los 100 metros a las 21.25) que tienen de margen ese 1 de julio. La inclusión del disco, por ejemplo, permitirá la presencia de Fran Casañas. Domínguez cree absurdo articular una prueba de pértiga femenina para una sola atleta, que dispone además de más opciones en estas semanas para lograr la mínima. Defiende la condición competitiva del Gran Premio Ciudad de Vigo. "No es un control de marcas", indica y recuerda que el AVA ha organizado otras ocho citas este año en las pistas -el club más activo en este sentido-, incluyendo en varias tanto la pértiga femenina como el martillo.

Ante la imposibilidad de un acuerdo, la Federación Gallega ha decidido activar la cláusula del reglamento que le permite incluir una prueba en los eventos que se celebran en su territorio. Facultado por el presidente, Isidoro Hornillos, para tomar una decisión, Óscar Fernández se ha decantado por la pértiga femenina, ya que Viteri busca la mínima y su alternativa ese fin de semana era competir fuera de concurso en el Campeonato de Portugal para veteranos. Los martillistas de Hermida tendrán una competición también al otro lado de la frontera, en Lovelhe (Vilanova de Cerveira). La Federación Gallega ha notificado su decisión al AVA. Pero Domínguez defiende su autonomía y no lo acepta.