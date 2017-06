Sito Alonso pide ilusión al barcelonismo

El nuevo entrenador del Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha emplazado al barcelonismo a olvidar el pasado e ilusionarse con el futuro, para lo cual garantiza "trabajar un poco más que el resto".

Sito Alonso ha insistido en dejar atrás el pasado, después de que el Barça haya concluido con la peor temporada que se le recuerda en su historia más inmediata.

"El momento es ahora y no podemos pensar en el pasado, porque el error no es cuando se comete, sino repetirlo. Queremos ser un equipo que tenga un máximo nivel en la competición y de exigencia". "Yo voy a trabajar un poco más que los demás, para intentar hacer las cosas de forma perfectas y me pondré delante", ha subrayado el nuevo preparador, que no ha desvelado quién será su ayudante.

Sito Alonso hizo hincapié en que el Palau olvide lo sucedido en los anteriores años, concretamente en el último, y que su propósito será "hablar menos y trabajar más".