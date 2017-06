La santiaguesa, "dolida", intuye que es su final en la selección

Ha sido una de las noticias del día. La selección española de fútbol femenino intentará conquistar Eurocopa sin Verónica Boquete, una de las mejores jugadores de su historia y la futbolista que sin ninguna duda puso en el mapa internacional el fútbol femenino español. La gallega emitió en la tarde de ayer un comunicado en sus redes sociales para evitar "malas interpretaciones". La jugadora del PSG admitió que "duele perderse una Eurocopa", pero sobre todo "duele todavía más si no se reciben ni razones ni explicaciones de ningún tipo".



Boquete ha dejado un enigmático mensaje en medio del texto y en el que se entiende que ella cree que es su final en la selección española femenina. "Ha sido un tiempo en el que me he desvivido por y para mi deporte: por darle un espacio, para hacerle crecer y para que fuese respetado como se merece. Es evidente que me hubiese gustado tener otro final, pero no por agradecimiento a la historia o mi pasado, sino por mi rendimiento presente y mérito deportivo", ha explicado en la misma nota.







Esta nota es la mejor manera de expresar con sencillez lo que siento. pic.twitter.com/xuT2q1fakj — Verónica Boquete (@VeroBoquete) 20 de junio de 2017

Vero Boquete afirma estar muy tranquila pese a ser uno de los descartes para la cita continental de selecciones. "Mi esfuerzo y mi compromiso han sido y seguirán siendo absolutos e innegociables". La futbolista gallega concluye su comunicado deseando "el mayor de los éxitos" a la selección española en la Eurocopa que tendrá lugar en Holanda y en la que estará la vilagarciana Mari Paz Vilas. "Yo no podré estar con ellas, pero sí lo estará mi corazón", apunta.