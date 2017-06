Óscar Pereiro, nuevo "embajador" de la Vuelta

Óscar Pereiro, ganador del Tour 2006, considera que la próxima edición que comienza el 1 de julio en Düsseldorf "será la más ajustada de los últimos años", aunque en su lista de favoritos el destacado es el británico Chris Froome, quien "ha retrasado su preparación para llegar fuerte a la tercera semana".



"Este Tour se presenta con incógnita y puede ser el más ajustado de los últimos años, pero de favorito elijo a Froome porque ha ganado fácil los últimos años y esta temporada creo que ha retrasado su mejor estado de forma para la última semana de carrera", comentó Pereiro, presentado hoy como nuevo embajador de la Vuelta a España.



El exciclista gallego considera que Froome "flojeó en el Tour en las última semana de las anteriores ediciones y la Vuelta se le hizo larga, por lo que este año ha retrasado la preparación para llegar a tope a la fase decisiva de la carrera".

Respecto al colombiano Nairo Quintana, Pereiro calificó de "incógnita" la participación en el Tour después de que el líder de Movistar no lograse arrebatar al holandés Tom Dumoulin la maglia rosa del Giro de Italia.

Sobre las dos bazas españolas, Pereiro señaló que "Contador es impredecible y Valverde será una gran ayuda para Quintana".



"Contador es el que más juego da en las Vueltas. Veo que le falta un poco, pero me dijo que va a ir con muchas ganas y ya sabemos cómo es. Ahora le cuesta marcar diferencias, pero es impredecible, no gana como antes pero habrá que tenerlo en cuenta", comentó.

También depositó esperanzas en Valverde, un ciclista "que merece un reconocimiento especial por todo lo que está haciendo".

"Alejandro Valverde es impresionante, habría que hacerle una estatua en todas las ciudades de España. Desde que quedó tercero en el Tour para él todo es un regalo, compite de manera liberada, y con su calidad es capaz de hacer cualquier cosa. Serà de gran ayuda para Nairo Quintana".



Pereiro, de 39 años, asumirá las funciones de "Embajador" de la Vuelta a partir de esta temporada, cometido que servirá para coordinar los actos en el podio de cada etapa y representar a la carrera "allá donde sea requerido".

"Siempre tuve buena sintonía con esta carrera y ahora como embajador voy a intentar devolver a la Vuelta lo que la Vuelta me dio a mi hasta mi retirada en 2010. Correr esta prueba es la ilusión de cualquier ciclista y ahora volver es una función nueva es algo que me motiva", dijo Pereiro, quien alternará dichas funciones con las de comentarista de radio.









Muy contento, agradecido y orgulloso de mi nuevo papel como embajador de la @lavuelta pic.twitter.com/btUSh5chZa — Oscar Pereiro (@oscarpereiro) 21 de junio de 2017