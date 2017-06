Montoro cree que es un error "criminalizar" a Ronaldo

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer sobre la situación del futbolista Cristiano Ronaldo, que "nadie es un delincuente" hasta que no hay una sentencia firme, pero ha pedido especial ejemplaridad. "No se deben hacer valoraciones tan rápidas como las que se han hecho porque es un "error" declarar culpable públicamente a alguien sin mediar una sentencia de por medio" argumentó el ministro.

"Es lógico que quienes generan más actividad sean más examinados (...), las actividades deportivas deben ser ejemplares para toda la sociedad (...), deben ser especialmente escrupulosos en sus cumplimientos y obligaciones por repercusión social", apuntó Montoro en el Foro "Cinco Días".

Montoro también ha defendido la labor de la Agencia Tributaria "que no mira sobre quién está actuando". El ministro también ha añadido que Hacienda no es un banco para nadie, en referencia a algunas de las deudas de los clubes de fútbol, y antes de apuntar que todo eso es compatible con que España deba "tener la mejor Liga del mundo".

La Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo al que acusa de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente".

Por otro lado, Cristóbal Montoro, volvió a defender la decisión sobre la amnistía fiscal, que permitió aflorar 40.000 millones, y ha rechazado dejar su cargo.

"No me voy a ir porque tengo trabajo, uno no se va cuando quiere", afirmó Montoro, que hoy defenderá en el Congreso la aprobación de la amnistía fiscal en 2012 y responderá a preguntas y a una interpelación de la oposición sobre el tema.

Sobre la posibilidad de llegar a la reprobación, Montoro dijo que, aunque no tiene consecuencias prácticas, es una figura política de "gran valor" e insistió en que cumplió con su obligación y que también habrá que preguntar a cargos anteriores por qué estaba ese dinero oculto.

Montoro también ha pedido, en un foro organizado por el periódico Cinco Días, "rigor" y "respeto" por parte de la prensa.

"No me voy a ir cuando me digan que me vaya (...), vamos a hacer un techo de gasto nuevo (...), no se preocupen que algún día llegaré a mi término", ha añadido.

Precisamente, sobre la aprobación del techo de gasto de 2018, ha señalado que "no va a crecer" por encima de lo que marca la regla de gasto, fijada en el 2,3 %.

"No vamos a gastar por encima de ese rango, sería contradictorio", ha subrayado el ministro.