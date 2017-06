España vuela hacia semifinales tras superar a los portugueses

España se impuso a Portugal demostrando oficio, capacidad de sufrimiento en la dificultad y pegada con los tantos de Saúl, Sandro y Williams (1-3), para firmar el pleno de triunfos en el Europeo sub-21 de Polonia y ser la primera selección que se clasifica para las semifinales. Elcéltico Jonny Otto fue titular y uno de los destacados de La Rojita.



Era un duelo de altos vueltos entre dos de las candidatas a la corona europea. España y Portugal se disputaban el liderato del Grupo B en un duelo de buen fútbol en el que los de Albert Celades exhibieron sus credenciales al título.



Portugal comenzó desfigurando a España. Celades había intentado protegerse defensivamente con la entrada del céltico Jonny en el lateral izquierdo. El peligro que advirtió en esa zona se convirtió en realidad y la falta de ayudas permitieron a Cancelo ser una pesadilla.



Bruno Fernandes enganchaba arriba la primera, mientras la selección española intentaba meterse en el partido buscando la calidad en la construcción de su segunda novedad, Ceballos, que era frenado con continuas faltas.



No se encontraba España, con pasividad en la marca defensiva, intentando responder a los cambios de posición del tridente ofensivo portugués y su movilidad. Podence se descolgaba de la banda para sacar un latigazo seco que repelía la parte interna del poste. La subcampeona de Europa mostraba sus credenciales.



Buscaba sus señas de identidad La Rojita, cuando de nuevo apareció Saúl para abrir la lata. Se fue de cuatro rivales y se alió con la fortuna en su disparo que rechazó en Edar para cambiar la trayectoria.



El golpe no rebajó el nivel de Portugal. Reaccionó con rapidez, siempre con ideas claras en ataque. Guedes se giraba en la frontal y no encontraba portería y Bruno Fernandes obligaba de nuevo a Kepa a intervenir en dos tiempos.



Tenía claro el camino Portugal para generar desequilibrio y salió fuerte en la segunda parte. Fueron momentos en los que España aguantó firme. Como ocurrió en la primera parte, España golpeó cuando Portugal más se acercaba al gol. Asensio la tuvo, pero su disparo lo sacó bajo palos Edgar. Deulofeu corrió la banda y encontró con su pase el desmarque al primer palo de Sandro. Remate de primera y un nuevo gol.



Nunca bajaron los brazos los portugueses y sus continuos intentos encontraron el premio con el tanto de la noche. Bruma la enganchaba al vuelo tras un córner de zurda, con una parábola imparable para Kepa. Restaban trece minutos en los que España debía rematar su trabajo.



Celades metía a Williams para explotar los espacios y a Denis para tener más balón. En sus botas estaba el tercero tras un pase a lo Laudrup de Asensio, pero era en el tiempo añadido la potencia de Williams el que ponía el broche al pase a semifinales.