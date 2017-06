Doblete del Sárdoma en nueve días

El Sárdoma conquistó por vez primera la Copa Deputación, el título de mejor equipo de la provincia, y sucede a El Olivo en la reedición de la final de 2015 conquistada por el Atlético Arousana.



El Atlético Arousana, que en mayo descendió a categoría autonómica, demostró su orgullo para ponerle el título muy caro al Sárdoma en un partido con ocasiones para ambos equipos que el conjunto vigués pudo sentenciar en el primer periodo pero del que el Arousana salió vivo al descanso y con opciones de igualar.



En la primera parte el Sárdoma dominó más pero con ritmo cansino en un campo donde el calor se hacía sentir. Fueron las de Marcos Canle las que se adelantaron en el marcador. Un centro por la izquierda y Tania, la "9" más hábil de la provincia, cabeceaba con perfecta sutileza al palo largo sin que Rocío pudiese evitarlo.



Al contrario que en la final de dos años atrás en Ribadumia, las viguesas se ponían con el marcador a favor. Luego, el Sárdoma tuvo la puntilla, con un centro de Marta que Tania, sola en el segundo palo, resolvía alto a bote pronto a medio metro de la madera.



Del KO al casi empate. Miri hacía sangre por la banda izquierda, centraba, y Marta salvaba el 1-1 sacando el cuero bajo el larguero. El conjunto arousano no se rendía.



Canle metía una centrocampista, bien Equis, bien María, en el centro de la zaga para dar salida al balón y evitar presiones. Precisamente de una presión amarilla nacía otra oportunidad viguesa con un apurado despeje largo que le caía a Yaiza para que esta chutase alto con todas las opciones para marcar (min. 28)



Quien no falló fue Tania, que a la salida de un córner y tras un barullo, empalaba una volea de zurda que tocaba el larguero y entraba (0-2). Parecía que el triunfo estaba encarrilado? pero no. Laura recibía cómoda un balón en la frontal, se lo preparaba y soltaba un trallazo para el 1-2. Había partido y la grada local lo festejaba.



Tras el descanso, el fondo de armario vigués sentenció. Canle metía a Ceci para dar más bríos a la banda derecha y acertó. Con metros, la viguesa desborda.



Aun así, en el 50 el Atlético Arousana pudo igualar. Un centro de Bárbara le caía franco a Cris, que chutaba tal como le llegaba. Sara paraba el disparo a quemarropa. Fue clave.



Y es que cinco minutos más tarde, la calidad arriba del Sárdoma finiquitaba el encuentro. Joana anotaba el primero de sus tres goles. La delantera firmaría un hat-trick en un partido ya roto.



El Sárdoma es el nuevo campeón de la provincia. Para las viguesas, segundo título en nueve días tras ganar la Copa Vigo.