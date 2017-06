Portugal sale en defensa de Ronaldo

Está acusado de defraudar de forma "consciente" 14,7 millones de euros al fisco español, y Cristiano Ronaldo, en el ojo del huracán, ha estallado contra sus asesores alegando que no sabía nada del asunto. Esta será su estrategia en el mediático caso, cuyos entresijos empiezan a desvelarse en Portugal.

"Ronaldo de eso no sabe, no supo y no podía saber", así resume el semanario portugués Expresso el mensaje que los abogados del astro pretenderán transmitir a lo largo del proceso, para el que han fijado dos objetivos: que sea lo más breve posible y que quede claro que el portugués no es Messi.

Cualquier parecido con el argentino del Barcelona, condenado a 21 meses de cárcel por defraudar 4,1 millones de euros, es indeseado para la defensa de Ronaldo, que no obstante se ve ahora investigado por el mismo tipo de ingresos que llevaron a su rival ante la justicia: los derechos de imagen.

En el seno de la selección portuguesa, con la que el astro madridista debuta hoy ante México en la Copa Confederaciones, también cierran filas en torno a su jugador más destacado. "Siempre he dicho que pongo la mano en el fuego por Cristiano, por su carácter, su talento y su actitud como persona y como deportista", dijo el seleccionador Fernando Santos en rueda de prensa en el estadio Kazán Arena. Santos recordó que conoce a Ronaldo desde los 18 años y que es "una persona fantástica como atleta y como persona" y un "hombre honesto". El portero, Rui Patricio, también mostró su apoyo al su compañero de selección, asegurando que es un "gran ejemplo" para todos los futbolistas del equipo luso. "Es un gran ejemplo para todos nosotros. Es un magnífico jugador y un gran deportista que sabe lo que tiene que hacer", dijo.

La Fiscalía de Madrid acusa al delantero de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014, que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros. Las cuotas defraudadas son de 1,39 millones en 2011; 1,66 en 2012; 3,2 en 2013 y de 8,5 en 2014.

Lo hizo, según el ministerio público, a través de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en el país.

El caso, que ha indignado al portugués tanto como para plantear marcharse del Real Madrid, prevé tener un largo recorrido y en Portugal incluso se han divulgado hasta las identidades de las peritas que lideran el proceso. O al menos solo los nombres propios. "No es una mujer, sino tres" introduce el semanario Expreso para referirse a las peritas "Eva, Victoria y Caridad" de las cuales solo la última tiene sus apellidos incluidos en el texto, Caridad Gómez Mourelo, que intervino en el caso Noós.

El proceso que se abre ante Ronaldo tiene una fase previa de seis meses en los que "serán oídos testigos, peritos, abogados y el propio Cristiano, y solo después la Fiscalía decidirá si mantiene la acusación y el juez si la acepta".

En caso afirmativo, el jugador tendrá entonces "dos meses para confesar o no los hechos de los que se le acusa", algo a lo que, a juicio de Expresso, "presiona" la ley española. Confesar supondría rebajar la pena de cárcel a dos años, neutralizando de hecho la posibilidad de que el jugador acabe entre rejas.