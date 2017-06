"No contaba con ganar. Había mucho nivel"

Sergio Torres, el ganador de la VI Batalla de Rande, reconoció sentirse "sorprendido" por su victoria. Añadió que "venía con la intención de estar entre los primeros, pero no contaba con ganar. Aquí había mucho nivel". Reiteró que "la primera parte de la prueba fue normal. Al ir en grupos se hizo más fácil. Pero después de pasar el puente ví que podía optar a la victoria. Logré una ventaja que después fue suficiente. La verdad es que pensaba que alguien me alcanzaría". Sergio Torres, que logró su tercera victoria en una prueba de estas características, señaló que "las condiciones fueron muy buenas. El año pasado ya estuve aquí y me quedé con mal sabor de boca. Tuvieron que suspender la prueba por las dificultades. Por eso, en esta ocasión tenía una especial ilusión". El catalán reiteró que "la Batalla de Rande es la prueba más importante de aguas abiertas que se disputa en España. Está muy bien organizada y además el escenario es increíble".

Por su parte, el concejal de Deportes de Redondela, indicó que que "la Batalla de Rande nos permite colocar a Redondela en el mapa deportivo español, por su prestigio y calidad". El edil destacó que "éste es uno de los eventos más importantes que tenemos en la villa. Además, la meta está en San Simón, uno de nuestros grandes patrimonios e iconos". Al mismo tiempo reiteró que "me agrada que la prueba cuente con tantos seguidores en España, que hablen tan bien de la misma y que la presencia internacional sea mayor". Julio Mougán recibió las felicitaciones de los nadadores y manifestó que "la actual edición ha sido espectacular. Los organizadores han trabajado muy duro y son expertos". El concejal se mostró partidario de seguir apoyando la Batalla de Rande y a última hora de ayer participó en la tradicional entrega de premios junto a Javier Bas, el alcalde de Redondela.