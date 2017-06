Por mí y por mis amigos

"El Patxirápido, un ascenso de... ¡Bilbao!", bromean en la web oficial del club boucense. Ligan el origen del entrenador, el vizcaíno Salinas, con la carambola que depende de los aurinegros. Porque puede tratarse de un ascenso exagerado, triple. El Rápido se medirá al Peralada impulsado anímicamente por los equipos que enganchan a él su destino. Si los vigueses suben a Segunda B, en la necesidad de completar los huecos sucesivos en las categorías, el Arenteiro de O Carballiño lo hará a Tercera y el Ribeiro de Ribadavia, a Preferente. La cadena no se detiene ahí: el Cortegada lograría la permanencia en el grupo IV de Primera Autonómica e igual en las divisiones inferiores.

La solidaridad que esta cadena ha generado se podrá tasar en las gradas. La plantilla del Arenteiro y numerosos aficionados han anunciado su presencia. Todo el sur gallego, con O Carballiño y Ribadavia implicados, se une en la batalla. Una conexión que también existe dentro de la plantilla boucense, en la que hay tres ourensanos: el portero Diego García, el central Diego Vieytes y el preparador físico David Carnero.

Con un paréntesis para dirigir al Antela en Primera Autonómica, David Carnero no se ha separado de Patxi Salinas desde que coincidieron en el cuerpo técnico del Ourense en 2011. Diego García ha jugado 33 de los 38 partidos de liga, cuatro más que el central Diego Vieytes, erigiéndose en valladares del equipo que menos goles ha encajado (24) en Tercera División. Los dos llegaron al Baltasar Pujales del Verín y el Barbadás, respectivamente, y han sido titulares en los cuatro encuentros de la promoción de ascenso. Para ambos es su primera promoción, aunque Vieytes ya jugó en Segunda B con la camiseta del Fabril (2010-2011).

Vieytes invita a los seguidores del Arenteiro a que se desplacen a Bouzas. "Algún excompañero tengo allí de cuando estaba en el Barbadás y vamos a intentar animar a la gente para que nos vengan a apoyar. Se está diciendo que va a venir gente de O Carballiño y, con los que vayan de Bouzas, a ver si podemos cumplir ambos objetivos".

"Nos tocó uno de los rivales más complicados que había en el bombo", puntualiza David Carnero, integrante del cuerpo técnico liderado por Patxi Salinas. "Por suerte, tenemos un buen conocimiento del Peralada porque controlamos a la gran mayoría de jugadores de cuando estuvimos en el Sant Andreu (en el grupo 4 de Segunda B), pero será una eliminatoria muy complicada".

La tercera eliminatoria del play off de ascenso es el premio a una campaña que merece la nota más alta. Es la percepción de propios y extraños. "La temporada es de diez -apunta David Carnero-. Todo lo que venga ahora es mejorar ese diez. Para nosotros ya fue un éxito meternos en el play off, cuando nadie contaba con el Rápido. Hablábamos a principio de año que íbamos a estar entre el sexto o el quinto puesto, y al final te ves toda la temporada entre primero y segundo y terminas en la segunda posición. Una vez que te metes en play off, te dices, un paso más y otro, vamos avanzando. Ahora estamos en la final y ¿por qué no podemos conseguir ese objetivo?".

Carnero reconoce que se llevaría una doble alegría si el último fin de semana de junio hay una cadena de ascensos. "Tengo muchos amigos en el Arenteiro, sobre todo de mi época allí, tanto de jugador como de preparador físico -recuerda-. Me quedó muy buen recuerdo de O Carballiño y también sería una alegría para mí que al Arenteiro fuera para arriba". Le están llegando muchos ánimos desde Espiñedo. "Te llaman y con las típicas bromas. También te dicen que el domingo van a animar porque al final para ellos también es un objetivo muy bonito". Algo que se festejaría de forma especial. Rápido, Arenteiro, Ribeiro y Cortegada jugarán un cuadrangular de pretemporada en O Carballiño si los aurinegros completan su gesta.