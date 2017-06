Patxi Salinas: "Siento cosas que hace mucho que no sentía"

Trescientos treinta y seis días después de haber iniciado la pretemporada, allá por el 18 de julio del año pasado, el Rápido afronta los días más importantes de su historia reciente con la disputa de la final de la fase de ascenso a Segunda B. El rival de mañana (Pujales, 18.30) es un hueso duro, el Peralada catalán, pero la ilusión aurinegra iguala el duelo.

La semana se le ha hecho larga a los jugadores y Patxi Salinas, entrenador del conjunto aurinegro, lo sabe. "Se está haciendo largo el año. Ha sido una semana muy rara, la verdad. Hemos cambiado las cosas con respecto a la temporada: criosauna, nos dejaron el Coliseum para un baño de relax en el spa... Una semana de ilusión y a la vez con ganas de que acabe cuanto antes".

- ¿Puede haber un exceso de responsabilidad?

- No debía ser porque cuando empezamos allá por el 18 de julio del año pasado, nuestra responsabilidad era únicamente salvar la categoría, que era lo que el club nos mandaba. Y si podíamos luchar por algo, hacerlo. Pero hemos hecho un año grandioso, en cuanto al presupuesto que tenemos y los medios. Colarnos en la Copa del Rey a nivel deportivo y económico es una bomba, igual que habernos metido en play off y pasar dos rondas. Hemos generado una ilusión en Vigo que yo no la recordaba, hablando de equipos de Tercera, claro. Esta semana, cuando paseaba por la calle, la gente me paraba y me decía "a ver si ganáis". He recibido mensajes de gente que hacía mucho tiempo que no veía. Y luego no te digo nada de todos los mensajes que me están llegando de gente de Ourense, diciéndonos que estarán con nosotros (Arenteiro y Ribadavia también ascenderán en categorías consecutivas si lo hace el Rápido). Han llegado a emocionarme y te preguntas cómo lo están sintiendo, que yo solo lo sentía cuando me jugaba muchas cosas en Primera. Pero ahora siento cosas que hacía mucho que no sentía.

- En ocasiones así, qué fácil es motivar a los jugadores.

- Además el club ha hecho un esfuerzo importante. Aunque hay veces que discutimos y nos peleamos con el presi, en esta ocasión nos ha puesto para que viajemos en avión para el partido de vuelta. Irá la plantilla al completo. Esta semana ha hecho un esfuerzo brutal y nos ha dicho que nos vamos los veinte a Barcelona en avión para que vayamos descansados. Ha buscado una charanga para que el domingo esté animando desde el primer minuto en el campo. Los jugadores son conscientes de que hemos jugado toda la temporada con ochenta aficionados y el domingo igual metemos 2.000 personas. Muchos me dicen incluso que no saben qué decir a la prensa cuando les llaman y les respondo que chupen un poco de cámara, que siempre viene bien. Están viviendo cosas que ni en la vida.

- Lo de hacer el viaje de vuelta en avión es un plus añadido

- Se lo dijimos al presidente. Son 1.200 kilómetros y quince horas en autobús era una locura. Fue cuando me dijo que haría un esfuerzo importante y estuvimos viendo vuelos juntos. Hay uno el sábado por la mañana y volvemos el lunes a las 7.30. Ha hecho un esfuerzo importante, sabiendo que seguro que nos la vamos a jugar en ese partido. Ir descansados no tiene precio.

- ¿Es tan peligroso el Peralada?

- Conozco a varios futbolistas de cuando estuve en el Sant Andreu, como Coro o Víctor, que estaba conmigo. Jugadores de Segunda B buenos y cotizados y ahora están en Tercera. Los que conozco, seis o siete jugadores que estaban por la zona en aquella época, eran de los buenos de Segunda B. Cuando vi que estaban en el filial del Girona pensé que han cogido veteranos caros para ascender, porque no veo a un tío de treinta años para un filial. Me dicen que es un equipo hecho a base de dinero. No han escatimado ni un solo euro para subir a Segunda B. Nos vamos a encontrar con un equipo técnicamente muy bueno y del grupo catalán. Tendremos una pelea dura.

- Clave no encajar

- Es fundamental. Necesitamos ir allí con la eliminatoria abierta y si pudiera ser con la portería a cero, mejor. Que vamos con un 0-0 allí, fantástico; no tenemos ningún problema. Fuera de casa lo estamos haciendo muy bien y a los equipos les cuesta hacernos daño. Vamos a intentar ser fieles a nuestro estilo, que el equipo llegue como hasta ahora, con una mentalidad brutal. En play off hemos hecho dos partidos en casa y dos fuera con portería a cero.

- Ante el Santa Brígida hubo cambio de sistema.

- La gente que está saliendo como revulsivo lo está haciendo brutal, dando oxígeno y frescura final. Tanto la gente que entra al principio como al final está respondiendo y nos ha dado mucho. Podemos ver a jugadores diferentes. Pondremos el mejor once que veamos. Pero que no quepa duda de que los once que pongamos van a salir a muerte y vamos a tener un equipo supercompetitivo.

- Nadie se quiere caer de la convocatoria

- Hay jugadores con molestias, pero aquí no se va a tirar nadie. En otros partidos con esas molestias se tirarían, pero en esta ocasión tiene que ser algo que no puedan ni moverse. Tengo a los chicos con una intensidad de motivación brutal y sé que hay algunos que están sufriendo porque llegan justos y me dicen que les duele esto o lo otro. Yo le digo que descansen, pero rápidamente me sueltan que si descansan no van a jugar, porque soy de los que valoran mucho el trabajo de la semana. Saben que ahora el que descansa no juega,. Los ves sufriendo, pero tiran como jabatos y no se queda nadie, porque posiblemente esto es algo que no vuelvan a vivir en su vida.

- Queda una semana más de trabajo y después vacaciones cortas, que en quince días hay que volver

- Desgraciadamente es una locura. A los jugadores que continúen igual les das una semana más de descanso, pero a los que no, llegan a nuevos clubes y les dirán, por ejemplo, el 16 de julio a entrenar. Una locura porque estos chicos deben descansar, como mínimo, un mes. Llevan once meses de entrenamientos y si no descansan, la próxima temporada no pueden estar bien. Es una faena, pero van con tantas ganas que no piensan más que en esta eliminatoria.