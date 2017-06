Nadal renuncia a Queens para centrarse en Wimbledom

El tenista español Rafa Nadal no jugará la próxima semana el torneo de Queens, un ATP 500 que se disputa en Londres sobre hierba, al haber decidido "descansar" de cara a Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de la "larga" temporada de tierra batida que culminó el pasado domingo con su décimo título de Roland Garros.





"Estoy triste de anunciar que no voy a estar en Queen's la semana que viene", dijo Nadal en un comunicado hecho público en su cuenta de Facebook. "Siempre que llegué a la final de Wimbledon fue después de jugar en Queen's", recordó el jugador balear, número dos del mundo.







