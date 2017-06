La Fiscalía reclama cárcel para Ronaldo por defraudar 14,7 millones a Hacienda

Cristiano Ronaldo, el jugador franquicia del Real Madrid, se ha convertido en el nuevo objetivo de la Agencia Tributaria dentro de su campaña para "peinar" las cuentas de las estrellas del fútbol español. Un día después de que se supiera que el Fisco investiga a Pedrag Mijatovic, el héroe de la Séptima (marcó el gol que le dio la Copa de Europa al Madrid en 1998) por defraudar 190.000 euros, ahora la Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra el delantero portugués acusándolo de crear una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros de forma "consciente" y "voluntaria".

La Fiscalía acusa a Ronaldo de cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2011 y 2014. El fiscal subraya que Ronaldo se aprovechó de una empresa pantalla creada en 2010 para ocultar al Fisco las rentas generadas en España por sus derechos de imagen. Los técnicos de Hacienda (el sindicato Gestha) advierten de que por estos delitos Ronaldo podría ser condenado a 7 años de cárcel y al pago de una multa de 28 millones de euros.

El Ministerio Público cita en su denuncia la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena a 21 meses de cárcel por delito fiscal que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista del F. C. Barcelona Lionel Messi, por haber defraudado 4,1 millones de euros obtenidos de la explotación de sus derechos de imagen.

La denuncia, que se basa en el informe remitido a la Fiscalía por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), señala que en 2008 Ronaldo confirió a su agente un poder para firmar un contrato de trabajo con el Real Madrid entre las temporadas 2009/2010 y 2014/2015 y que fue rubricado en 2009, de manera que es residente fiscal en España desde el 1 de enero de 2010. De hecho, Ronaldo optó "expresamente", en fecha 11 de noviembre de 2011, por el régimen fiscal nacional aplicable a los trabajadores desplazados al territorio español, por lo que tendría que haber grabado en 2011 sus rentas obtenidas en España al tipo del 24% y al tipo del 24,75% en los tres ejercicios posteriores. Sin embargo, el Ministerio Público apunta a que una vez el Real Madrid le confirmó las condiciones de su contrato "y con la intención de obtener un beneficio fiscal ilícito cuando llegara a España", simuló ceder sus derechos de imagen a una sociedad llamada Tollin Associates LTD, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y de la que era socio único. Dicha sociedad cedió la explotación de los derechos de imagen del futbolista a otra sociedad ubicada en Irlanda con el nombre de Multisports & and Image Management LTD que, "efectivamente", se dedicó a su gestión y explotación sin que la sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas desarrollara actividad alguna. Además, Ronaldo presentó en su declaración del IRPF de 2014 una rentas de 11,5 millones de euros, cuando las rentas obtenidas fueron de casi 43 millones de euros.

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dicho que cree que Cristiano Ronaldo es inocente. Tebas ha manifestado que "hay que esperar para aclarar las cosas y saber qué sucede en realidad", porque, ha asegurado, "en este país tenemos la manía de que con una denuncia ya se cree que la persona, sea Cristiano Ronaldo o quien fuera, es culpable".

El máximo mandatario de LaLiga ha advertido que "no es el único caso" que conoce "de un futbolista al que denuncian y ya se le incrimina" por parte de la sociedad.

"Yo creo que Cristiano Ronaldo es inocente, no debemos ser tan determinantes porque se le ha denunciado, hay que esperar para ver cómo terminan las cosas. No pienso criminalizar al jugador ni a nadie", concluyó el presidente de LaLiga.