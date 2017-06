Yeray deja la Sub-21 para recibir quimioterapia

El internacional español sub'21 Yeray Álvarez, de quien se ha conocido este martes que deberá recibir quimioterapia tras serle detectada una anomalía en la última revisión del tumor testicular que sufrió el año pasado, ha asegurado que se levantará "una y mil veces" y que "esta pelea" la va a ganar.

"Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos que está pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya. Si tengo que volver a tumbarlo lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces", ha escrito el defensa del Athletic de Bilbao en su cuenta de una red social.

Yeray, que este martes abandonó la concentración de la selección española sub'21 con la que iba a disputar la Eurocopa de la categoría, ha acompañado este mensaje con una foto en la que se le ve arrodillado tras recibir un golpe en un entrenamiento en Lezama y varios iconos de un brazo sacando bíceps.

Según ha explicado el Athletic en una nota, en el último control radiológico que se realizó al jugador se detectó una anomalía, en concreto una adenopatía, una inflamación de los ganglios linfáticos, que será tratada en los próximos días con un tratamiento complementario con quimioterapia.

Yeray Álvarez fue intervenido el pasado 28 de diciembre de un cáncer testicular mediante "una orquiectomía (extirpación del testículo afectado)".

Un par de semanas después, el 13 de enero, el central volvió a los entrenamientos en Lezama y el 4 de febrero, solo 39 días después de pasar por el quirófano, regresó a los terrenos de juego en un partido frente al FC Barcelona.