Herrera deja el Valladolid "llorando por dentro"

Paco Herrera reconoció ayer en su despedida del Valladolid que deja al equipo "llorando por dentro", ya que considera que ha "fracasado", al no haber cumplido su objetivo personal, que pasaba por entrar en la promoción por el ascenso.El sábado, cuando se confirmó que el equipo se quedaba fuera de esta eliminatoria, Herrera tenía tomada la decisión de no seguir en el Real Valladolid "al 80%", porque tiene un alto nivel de autoexigencia y ha estimado que su salida era "lo mejor para el club".

"Yo juego con fuego todo el tiempo, y no era fácil, y aposté por ser muy positivo en cosas que podían salir mal. No faltó nada para haberlo conseguido, pero no pudo ser, y no puedo reprochar nada a los jugadores, que lo han dado todo y me han hecho sentir orgulloso de ellos", dijo.