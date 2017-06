El ascenso del Rápido pasa por Peralada

El Rápido de Bouzas se jugará el ascenso a Segunda División B con el Peralada catalán tras el sorteo de la tercera eliminatoria del play-off celebrado ayer en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El encuentro de ida se disputará este próximo fin de semana en el Baltasar Pujales de Bouzas (aún no hay horario confirmado para el partido aunque lo más probable es que sea el domingo a las 18:30 horas) y la vuelta será una semana después en el campo del conjunto catalán.

El Peralada fue el segundo clasificado del grupo catalán de tercera División y en su camino en la fase de ascenso ha dejado en la cuneta, no sin dificultades, al Móstoles y al Conquense. Durante la temporada regular alcanzó los 77 puntos (a tres del campeón, Olot) con 68 goles a favor y únicamente 27 en contra. Esta es la primera temporada en la que se clasifica para disputar la fase de ascenso a Segunda División B ya que su experiencia en Tercera es más bien escasa porque su último ascenso lo logró hace solo tres temporadas. Está entrenado por Arnau Sala -exfutbolista de un puñado de equipos catalanes y que concluyó su carrera en el Peralada- y su jugador más destacado es David Corominas, delantero que esta temporada ha firmado la nada despreciable cifra de catorce goles.

El cuadro de Bouzas fue de los cuatro subcampeones de grupo que se libró de enfrentarse a alguno de los siete campeones que entraban en el sorteo de esta eliminatoria. De esta manera se le abría la posibilidad de disputar la vuelta en Vigo, pero finalmente la bola del Rápido salió la penúltima y eso encadenó su destino en esta promoción a lo que suceda en el campo del Peralada.

El fuego se abrirá este fin de semana en el Baltasar Pujales de Bouzas. La intención del equipo vigués es que el partido se dispute el domingo (18 de junio) a las 18:30 horas. Hoy la junta directiva ratificará el horario aunque el entrenador, Patxi Salinas, ha dado el visto bueno. En las últimas semanas, durante la eliminatoria contra el Santa Brígida canario, supuso un verdadero problema adaptar los horarios laborales de los futbolistas a las necesidades del equipo y en esta ocasión no quieren encontrarse con la misma situación y poder programar una semana de entrenamientos tranquila, en la que los futbolistas tengan las sesiones justas y el descanso necesario para afrontar en óptimas condiciones el duelo frente a los catalanes. En este sentido Patxi Salinas resaltaba ayer el entusiasmo que existe en el grupo y que él incluso tiene que controlar un poco: "Habíamos programado día de descanso y me preguntaban si podían venir a hacer algo al campo. Les dije que no, que lo importante es que descansasen bien, que se lo tomasen con calma. Pero el equipo llega pletórico a este momento de la temporada y a ver si somos capaces de ponerle la guinda".